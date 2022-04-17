В Украине создали образовательный чат-бот

Сегодня, 17 апреля, Министерство образования и науки (МОН) Украины в партнерстве со Швейцарско-украинским проектом DECIDE презентовало образовательный чат-бот EducationUaBot.

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Как сообщает пресс-служба МОН, чат-бот поможет найти необходимую информацию о:

– поиск садика, школы или колледжа за границей;

– онлайн-обучение в Украине;

– восстановление личных документов об образовании;

– продолжение преподавания и работы во время войны.

Кроме того, как отмечают в МОН, с помощью чат-бота можно узнать о возвращении к обучению (независимо от места нахождения).

"Несмотря на жестокую войну России в Украине и высокий уровень опасности участников образовательного процесса, мы продолжаем создавать новые пути для коммуникации и помощи. Наши главные задачи – сохранение здоровья и жизни учеников, студентов, их родителей, учителей и ученых, а также создание надлежащих условий для работы, обучения и саморазвития", – рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада отменила проведение в 2022 году государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

28 февраля Шкарлет объявил об освобождении от экзаменов в 2022 году учащихся, заканчивающих четвертый и девятый классы.

Кроме того, тогда министр распорядился и продлить регистрацию участников ВНО-2022 до 9 апреля. Однако спустя чуть более недели Минобразования выступило за полную отмену всех экзаменов в текущем году.

Источник фото: ua.depositphotos.com