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Категория
Образование
Дата публикации

Рада отменила ВНО и вступительные экзамены в вузы в 2022 году

Фото: департамент образования и науки Киевгорадминистрации
Фото: департамент образования и науки Киевгорадминистрации

Верховная Рада отменила проведение в 2022 году государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

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Соответствующий законопроект №7132 парламент одобрил в целом 24 марта, сообщила нардеп и лидер правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

В частности, документом определено, что учащиеся, завершающие получение полного общего среднего образования в 2021/2022 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Прием в 2022 году на обучение в учреждения профессионального высшего образования будет проводиться в особом порядке, который должно будет определить Министерство образования и науки.

Прием на обучение для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра в нынешнем году будет осуществляется также в особом порядке и без использования результатов внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

Кабинету министров поручено в месячный срок со дня вступления закона в силу (а это следующий день после официального опубликования) обеспечить приведение министерствами и прочими ведомствами своих нормативно-правовых актов в соответствие с ним.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его реализация необходима для сохранения студенческого контингента, национального интеллектуального потенциала и стимулирования к обучению в Украине "даже в столь трудное для нашей страны и общества время".

В свою очередь, министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что алгоритм  завершения учебного года и получения документов об образовании в условиях военного положения пока лишь разрабатывается.

"В ближайшее время приказом Министерства образования и науки будут утверждены методические рекомендации по отдельным вопросам завершения учебного года в условиях военного положения", - добавил чиновник.

Напомним, что еще 28 февраля Шкарлет объявил об освобождении от экзаменов в 2022 году учащихся, заканчивающих четвертый и девятый классы. Кроме того, тогда министр распорядился и продлить регистрацию участников ВНО-2022 до 9 апреля. Однако спустя чуть более недели Минобразования выступило за полную отмену всех экзаменов в текущем году.

Автор:
Тимофей Беспятов