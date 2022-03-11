Онлайн-школа "Оптима" зовет учеников на бесплатное обучение во время войны

Крупнейшая в Украине дистанционная школа "Оптима" призывает присоединяться к ее образовательной платформе, бесплатный доступ к которой был открыт в связи с военным положением из-за российского вторжения в Украину.

"Мы работаем с 2015 года и уже выпустили 3000 выпускников. До 24 февраля 2022 года у нас обучалось более 9000 украинских детей со всего мира. После нападения российских войск на нашу страну мы продолжаем работать, чтобы наши ученики имели беспрепятственный доступ к знаниям и продолжали учиться", — говорится в ее сообщении.

Для бесплатного доступа к платформе не нужны никакие документы — только доступ к интернету. На сегодня бесплатно онлайн-школа приняла уже 42 тысячи детей, ежедневно добавляется по 4-6 тысяч учеников.

"Наша моральная обязанность как украинской школы в том, чтобы обеспечить свободный доступ к образованию всем детям, которые сейчас находятся в затруднительном положении, находятся в бомбоубежищах, вынуждены покинуть родину и уехать в эвакуацию", — подчеркивают в "Оптиме".

Предварительно бесплатный доступ был открыт на месяц, но в случае продолжения военных действий администрация школы продолжит его. Регистрация учеников производится на странице демодоступа на сайте школы.

В этот период учащиеся смогут получить доступ к платформе в режиме "Экстерн с доступом к учебному материалу", получить доступ к современным учебным материалам; получать оценки за выполненные задания, слушать вебинары и в целом оценить преимущества дистанционного образования, не зависящего от места пребывания и уровня подготовки.

Напомним также, что в этом учебном году в Украине решили отменить внешнее независимое оценивание и экзамены при поступлении в университеты. Вместо этого, по словам министра образования Сергея Шкарлета, будет создан некий электронный механизм, "нечто вроде ВНО, но без участия ребенка".