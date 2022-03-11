ВНО для поступающих в 2022 году не будет: зачисление проведут по электронной системе

Из-за войны в Министерстве образования и науки нарабатывают механизм однократной отмены поступления в вузы по ВНО в 2022 году.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время прямого эфира телемарафона украинских каналов.

По его словам, никаких вступительных экзаменов в университеты не будет, а зачисление будет проходить по специальной электронной системе.

"Никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения каких-либо проявлений коррупции. Будет создано вроде ВНО, но без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует в каких-либо коррупционных схемах. Попробуем это сделать в 2022 году без стресса для ребенка, без применения механизма ЗНО", – объяснил министр.

Он заявил, что вступление в вузы будет проводиться по некой электронной системе.

Он также сообщил, что в Верховную Раду уже подан законопроект, который для учеников выпускных классов отменяет итоговую аттестацию и ВНО на 2022 год.

Министр уверен, что парламент примет данный законопроект в ближайшее время.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки рассказали, как будет организован образовательный процесс в школах, университетах и садиках и что будет с зарплатой педагогов.