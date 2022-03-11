ЗНО для вступників у 2022 році не буде: зарахування пройде за електронною системою

Через війну в Міністерстві освіти і науки напрацьовують механізм одноразового скасування вступу до вузів з ЗНО у 2022 році.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час прямого ефіру телемарафону українських каналів.

За його словами, жодних вступних іспитів до університетів не буде, а зарахування проходитиме за спеціальною електронною системою.

"Жодних іспитів в університетах не буде для запобігання будь-яким проявам корупції. Буде створено начебто ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозоро, тому що комп'ютер не бере участі в будь-яких корупційних схемах. Спробуємо це зробити у 2022 році без стресу для дитину, без застосування механізму ЗНО", – пояснив міністр.

Він заявив, що вступ до вузів проводитиметься за якоюсь електронною системою.

Він також повідомив, що до Верховної Ради вже подано законопроєкт, який для учнів випускних класів скасовує підсумкову атестацію та ЗНО на 2022 рік.

Міністр упевнений, що парламент ухвалить цей законопроєкт найближчим часом.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві освіти і науки розповіли, як буде організовано освітній процес у школах, університетах та садках і що буде із зарплатою педагогів.