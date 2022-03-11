Онлайн-школа "Оптіма" кличе учнів на безкоштовне навчання під час війни

Найбільша в Україні дистанційна школа "Оптіма" закликає приєднуватися до її освітньої платформи, безкоштовний доступ до якої було відкрито у зв'язку з військовим станом через російське вторгнення в Україну.

"Ми працюємо з 2015 року і вже випустили 3 000 випускників. До 24 лютого 2022 року у нас навчалося понад 9 000 українських дітей з усього світу. Після нападу російських військ на нашу країну, ми продовжуємо працювати, щоб наші учні мали безперешкодний доступ до знань і продовжували навчатися", - йдеться у її повідомленні.

Для безкоштовного доступу до платформи не потрібні жодні документи - тільки доступ до інтернету. На сьогоднішній день безкоштовно онлайн-школа прийняла вже 42 тисячі дітей, щодня додається по 4-6 тисяч учнів.

"Наш моральний обов’язок як української школи в тому, щоб забезпечити вільний доступ до освіти всім дітям, які зараз перебувають у скруті, знаходяться у бомбосховищах, змушені покинути батьківщину і виїхати в евакуацію", - наголошують в "Оптімі".

Попередньо безкоштовний доступ було відкрито на місяць, але у разі продовження воєнних дій адміністрація школи продовжить його. Реєстрація учнів здійснюється на сторінці демо-доступу на сайті школи.

У цей період учні зможуть отримати доступ до платформи в режимі "Екстерн з доступом до навчального матеріалу", отримати доступ до сучасних навчальних матеріалів; отримувати оцінки за виконані завдання, слухати вебінари та в цілому оцінити переваги дистанційної освіти, яка не залежить від місця перебування та рівня підготовки.

Нагадаємо також, що цього навчального року в Україні вирішили скасувати зовнішнє незалежне оцінювання та іспити при вступі до університетів. Натомість, за словами міністра освіти Сергія Шкарлета, буде створено якийсь електронний механізм - "накшталт ЗНО, але без участі дитини".