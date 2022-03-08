Міносвіти має намір скасувати ЗНО-2022 та вступні іспити до ВНЗ

Міністерство освіти і науки та комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій виступають за скасування у поточному році всіх іспитів при закінченні школи та вступі абітурієнтів до вищих навчальних закладів. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр освіти Сергій Шкарлет.

"Об'єднавши зусилля з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, освітянською та батьківською спільнотами виходимо з пропозицією про одноразову зміну алгоритмів щодо державної підсумкової атестації для учнів 11-го класу та вступу до закладів вищої освіти України у 2022 році", - написав він.

За словами чиновника, враховуючи воєнний стан та "агресивність російських військових та терористичних угруповань до національної системи освіти і науки", запропоновано скасувати проведення державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного іспиту в якості конкурсного критерію доступу до освіти 2022 року.

"Таке рішення є непростим, але необхідним! Адже наше головне завдання знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, і ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом'якшити", - додав Шкарлет.

Як зазначив глава Міносвіти, скасування ЗНО сьогодні необхідне для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні, навіть у такий важкий для країни та суспільства час.

Крім того, міністр повідомив, що його відомство після завершення двотижневих канікул, оголошених після початку російського військового вторгнення в Україну, рекомендує навчальним закладам залежно від ситуації, що складається на місцях, або взагалі тимчасово припинити навчальний процес, або все ж таки налагодити його.

Він наголосив, що останній варіант застосовний для місцевостей, де сьогодні не ведуться активні бойові дії, продовжує стабільно працювати інтернет та де можна організувати дистанційне навчання або використовувати окремі його елементи. Діти можуть також самостійно використовувати будь-які електронні ресурси, як загальні, так і розроблені навчальними закладами та іншими науковими й методичними установами.

За згодою одного з батьків діти, які тимчасово переміщені з місць постійного проживання, зможуть долучитися до здобуття освіти в школі за місцем тимчасового проживання.

Шкарлет також повідомив, що там, де неможливо проводити освітній процес, особливо в регіонах, де зруйновано освітню інфраструктуру, відбуваються постійні обстріли та оголошується повітряна тривога, головну увагу слід зосередити на психологічній підтримці дітей. Питання викладання навчального матеріалу та навчання загалом у такому випадку може тимчасово відійти на другий план.

“Після завершення воєнного стану такі учні матимуть можливість у звичайних, спокійних та безпечних умовах надолужити пропущене. Для них буде виділено додатковий час на опанування навчального матеріалу та організовано спеціальну допомогу. Рекомендації щодо цього Міністерством вже розробляються”, - наголосив він.

Нагадаємо, що 28 лютого Шкарлет оголосив про звільнення від іспитів у 2022 році учнів, які закінчують четвертий та дев'ятий класи. Крім того, тоді міністр розпорядився та продовжити реєстрацію учасників ЗНО-2022 до 9 квітня.