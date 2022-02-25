Міносвіти закликає школи й вищі оголосити канікули на два тижні

Міністерство освіти та науки закликає школи призупинити роботу та оголосити канікули на два тижні задля безпеки всіх учасників освітнього процесу. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр Сергій Шкарлет.

З цією метою у п'ятницю він розіслав відповідний лист керівникам департаментів (управлінь) освіти та науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівникам установ професійної вищої та вищої освіти.

"Прошу педагогів та всіх українців орієнтуватися на офіційні джерела інформації. Крім того, не переходьте за підозрілими посиланнями, кнопками, а також не розповсюджуйте непідтверджену інформацію", - додав міністр.

Чиновник також закликав усіх не панікувати та дотримуватися рекомендацій державних та місцевих органів влади, а також правоохоронців.

Нагадаємо, що 24 лютого свою роботу припинили школи та дитсадки в Києві через повітряну загрозу у зв'язку з російським військовим вторгненням в Україну.

Зазначимо також, що батьки, які мають від трьох дітей, а також батьки, які виховують дітей наодинці, зараз можуть виїхати з України, незважаючи на заборону її залишати для чоловіків віком від 18 до 60 років.