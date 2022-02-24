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В Киеве объявлена воздушная угроза. Детские сады и школы не работают. Проезд в коммунальном транспорте - бесплатный
В Киеве объявлена воздушная угроза. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"В случае включения сирен, просим быстро проследовать в укрытия", - говорится в сообщении.
В КГГА напомнили о карте, где сведена вся информация об укрытиях: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1nv3QreO1QS5_AmRRNLHXu7u99sKJ6JRR&ll=50.43948441581479%2C30.502664219511257&z=10
В то же время в пресс-службе Киевского метрополитена сообщают, что метро продолжает работать в обычном режиме и пообещали оперативно уведомлять об изменениях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также КГГА сообщила, что не работают детские сады и школы.
Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия.
Позднее замглавы КГГА Петр Оленич сообщил, что проезд в городском коммунальном транспорте - бесплатный.
На дорогах Киева уже появились пробки. На АЗС выстроились очереди. В то же время городской наземный транспорт по состоянию на 7:00 работал. Были видны маршрутки.