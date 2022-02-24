У Києві оголошено повітряну загрозу. Дитячі садки та школи не працюють. Проїзд у комунальному транспорті - безкоштовний

У Києві оголошено повітряну загрозу. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У разі включення сирен просимо терміново пройти у укриття", - йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали про карту, де зведена вся інформація про укриття:

Водночас, у прес-службі Київського метрополітену повідомляють, що метро продовжує працювати у звичайному режимі та пообіцяли оперативно повідомляти про зміни.

Також КМДА повідомила, що не працюють дитячі садки та школи .

Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття.

Пізніше заступниг голови КМДА Петро Оленич повідомив, що проїзд у міському комунальному транспорті - безкоштовний.

На дорогах Києва вже з'явилися пробки. На АЗС вишикувалися черги. У той же час міський наземний транспорт станом на 7:00 працював. Було видно маршрутки.