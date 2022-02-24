- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
У Києві оголошено повітряну загрозу. Дитячі садки та школи не працюють. Проїзд у комунальному транспорті - безкоштовний
У Києві оголошено повітряну загрозу. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"У разі включення сирен просимо терміново пройти у укриття", - йдеться у повідомленні.
У КМДА нагадали про карту, де зведена вся інформація про укриття:
Водночас, у прес-службі Київського метрополітену повідомляють, що метро продовжує працювати у звичайному режимі та пообіцяли оперативно повідомляти про зміни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також КМДА повідомила, що не працюють дитячі садки та школи .
Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття.
Пізніше заступниг голови КМДА Петро Оленич повідомив, що проїзд у міському комунальному транспорті - безкоштовний.
На дорогах Києва вже з'явилися пробки. На АЗС вишикувалися черги. У той же час міський наземний транспорт станом на 7:00 працював. Було видно маршрутки.