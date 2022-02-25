Минобразования призывает школы и вузы объявить каникулы на две недели

Министерство образования и науки призывает школы приостановить работу и объявить каникулы на две недели ради безопасности всех участников образовательного процесса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Сергей Шкарлет.

С этой целью в пятницу он разослал соответствующее письмо руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителям учреждений профессионального высшего и высшего образования.

"Прошу педагогов и всех украинцев ориентироваться на официальные источники информации. Кроме того, не переходите по подозрительным ссылкам, кнопкам, а также не распространяйте неподтвержденную информацию", - добавил министр.

Чиновник также призвал всех не паниковать и следовать рекомендациям государственных и местных органов власти, а также правоохранителей.

Напомним, что 24 февраля школы и детсады прекратили работу в Киеве из-за воздушной угрозы в связи с российским военным вторжением в Украину.

Отметим также, что отцы, имеющие от трех детей, а также отцы, воспитывающие детей в одиночку, сейчас могут выехать из Украины, несмотря на запрет ее покидать для мужчин от 18 до 60 лет.