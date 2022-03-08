Минобразования намерено отменить ВНО-2022 и вступительные экзамены в вузы

Министерство образования и науки и комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций выступают за отмену в текущем году всех экзаменов при окончании школы и поступлении абитуриентов в высшие учебные заведения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр образования Сергей Шкарлет.

"Объединив усилия с комитетом по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады, образовательным и родительским сообществами, выходим с предложением об однократном изменении алгоритмов государственной итоговой аттестации для учащихся 11-го класса и поступления в заведения высшего образования Украины в 2022 году", - написал он.

По словам чиновника, учитывая военное положение и "агрессивность российских военных и террористических группировок к национальной системе образования и науки", предложено отменить проведение государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного экзамена в качестве конкурсного критерия доступа к образовательным услугам в 2022 году.

"Такое решение является непростым, но необходимым! Поскольку наша главная задача - снизить уровень любых стрессов для детей. Они проживают непростой период сегодня, и мы должны приложить все усилия, чтобы этот период хотя бы как-то смягчить", - добавил Шкарлет.

Как указал глава Минобразования, отмена ВНО сегодня необходима для сохранения студенческого контингента, национального интеллектуального потенциала, стимулирования к обучению в Украине, даже в столь трудное для страны и общества время.

Кроме того, министр сообщил, что его ведомство по завершении двухнедельных каникул, объявленных после начала российского военного вторжения в Украину, рекомендует учебным заведениям в зависимости от складывающейся на местах ситуации либо вообще временно прекратить учебный процесс, либо все же наладить его.

Он подчеркнул, что последний вариант применим для местностей, где сегодня не ведутся активные боевые действия, продолжает стабильно работать интернет и где можно организовать дистанционное обучение или использовать отдельные его элементы. Дети могут также самостоятельно использовать любые электронные ресурсы, как общие, так и разработанные учебными заведениями и другими научными и методическими учреждениями.

По согласию одного из родителей дети, временно перемещенные с мест постоянного проживания, смогут приобщиться к получению образования в школе по месту временного проживания.

Шкарлет также сообщил, что там, где невозможно проводить образовательный процесс, особенно в регионах, где разрушена образовательная инфраструктура, происходят постоянные обстрелы и объявляется воздушная тревога, главное внимание следует сосредоточить на психологической поддержке детей. Вопрос преподавания учебного материала и обучения в целом в таких случаях может временно отойти на второй план.

“По завершении военного положения такие ученики смогут в обычных, спокойных и безопасных условиях наверстать пропущенное. Для них будет выделено дополнительное время на освоение учебного материала и организована специальная помощь. Рекомендации по этому поводу министерством уже разрабатываются”, - подчеркнул он.

Напомним, что 28 февраля Шкарлет объявил об освобождении от экзаменов в 2022 году учащихся, заканчивающих четвертый и девятый классы. Кроме того, тогда министр распорядился и продлить регистрацию участников ВНО-2022 до 9 апреля.