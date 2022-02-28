Минобразования отменило в 2022 году экзамены для 4- и 9-классников и продлило регистрацию на ВНО

Министерство образования и науки освободило от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, завершающих получение начального и базового общего среднего образования в 2021/2022 учебном году.

Как говорится в сообщении ведомства, соответствующий приказ подписал министр Сергей Шкарлет ввиду продолжающейся широкомасштабной военной агрессии против Украины со стороны России.

"Такие действия вынуждены, ведь главное сегодня – это сохранение здоровья и жизни участников образовательного процесса в условиях военного положения", - отметил он.

Кроме того, сообщается, что министр подписал приказ о внесении изменений в календарный план проведения и организации внешнего независимого оценивания в 2022 году: регистрация участников ВНО-2022 продлена до 9 апреля.

Отметим, что регистрация участников оценивания началась с 1 февраля и должна была продлиться до 9 марта. Таким образом, ее продлили на месяц. Основная сессия ВНО-2022 должна пройти с 23 мая по 17 июня.

Напомним также, что в январе Минобразования утвердило график экзаменов для поступления на магистратуру в 2022 году. В частности, регистрация продлится с 26 апреля по 17 мая.