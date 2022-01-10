МОН утвердило график проведения экзаменов для поступления на магистратуру в 2022 году

Министерство образования и науки определило даты проведения единого вступительного экзамена (ЕВЭ) на все специальности в 2022 году. Также утвержден график проведения единого профессионального вступительного экзамена (ЕПВЭ) на магистратуру.

В пресс-службе МОН уточнили, что регистрация продлится с 26 апреля по 17 мая 2022 (18:00). Основная сессия ЕВЭ состоится 22 июня.

ЕПВЭ состоит из двух частей. Первая из которых — тест общей учебной компетентности (ТОУК), вторая — предметный тест. ТОУК проведут 20 июня.

Даты проведения предметных тестов:

экономика и международная экономика – 24 июня;

право и международное право – 24 июня;

учет и финансы – 29 июня;

политология и международные отношения – 29 июня;

психология и социология – 29 июня;

управление и администрирование – 1 июля.

"Если поступающие изъявят желание сдавать более одного предметного теста, а тесты будут проводиться в один день, то при регистрации они выберут, какой будут сдавать в основную сессию, а какой - в дополнительную", - уточнили в Минобразования.

У абитуриентов будет два шанса сдать экзамены — на основной сессии и на дополнительной. Последнюю проведут 10 сентября. Регистрация на дополнительную сессию начнется 26 июля и продлится до 4 августа. При этом важно учесть, что эта сессия проводится за деньги физических лиц.

Уточняем, что ЕПВЭ необходим для поступления на магистратуру по специальностям:

"Социальные и поведенческие науки";

"Журналистика";

"Управление и администрирование";

"Право";

"Публичное управление и администрирование";

"Международные отношения".

Напоминаем, 5 января 2022 года началась регистрация на пробное ВНО-2022, которая продлится до 22 января.

Стоимость пробного ВНО отличается по регионам и колеблется от 213 до 309 гривен. Разница связана с особенностями организации тестирований, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в разных регионах, прогнозируемым количеством тестирований.

Результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в заведения высшего образования.

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