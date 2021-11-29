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Общество
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Более 1000 школ остаются на дистанционном обучении

вакцина
Вакцинация от коронавируса охватывает все больше учителей. Фото: pixabay.com

На понедельник, 29 ноября, полный цикл прививок прошли уже 567 тысяч 194 (86,9%) работника учебных заведений, еще 9,6% педагогов ожидают второй дозы двухфазной вакцины.

Как сообщает сайт ведомства, при проведении полного цикла прививок от коронавируса среди областей лидируют:

  1. Сумская – 95,8%;
  2. Луганская – 94,5%;
  3. Черкасская – 94,1%;
  4. Днепропетровская - 94%;
  5. Донецкая – 93,9%.
Фото 2 — Более 1000 школ остаются на дистанционном обучении
Карта вакцинации

Вырос уровень вакцинации педагогов двумя дозами и в Киеве. Сейчас он составляет 88,1%, а за два дня до этого, 27 ноября, показатель был 87,7%.

Но в «красной» зоне 1014 школ остаются на дистанционном обучении — это вызвано отсутствием 100%-ной вакцинации педагогов.

«Темпы вакцинации, по данным статистики, в течение последней недели продолжают расти. Мы наблюдаем увеличение количества вакцинированных педагогов в пределах одного процента в сутки. Я прошу руководителей ЗОСО и коллективы школ не останавливаться на достигнутом, особенно сейчас, когда появляются тревожные новости о новых опасных штаммах коронавируса», – заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения оценила опасность штамма коронавируса «Омикрон» как «крайне высокую» и ожидает быстрого его распространения по миру. В Украине пока новый штамм Covid-19 не выявили.

 В последнее время Шкарлет призывал вернуть детей за парты, но это возможно только в случае достижения работниками школы необходимого показателя вакцинированности, который для "красной" зоны составляет 100%.

В Киеве 10 ноября 2021 года власти продлевали дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. Городской голова Виталий Кличко объяснял такое решение тем, что количество заболевших детей в столице увеличивается.