Более 1000 школ остаются на дистанционном обучении

На понедельник, 29 ноября, полный цикл прививок прошли уже 567 тысяч 194 (86,9%) работника учебных заведений, еще 9,6% педагогов ожидают второй дозы двухфазной вакцины.

Как сообщает сайт ведомства, при проведении полного цикла прививок от коронавируса среди областей лидируют:

Сумская – 95,8%; Луганская – 94,5%; Черкасская – 94,1%; Днепропетровская - 94%; Донецкая – 93,9%.

Карта вакцинации



Вырос уровень вакцинации педагогов двумя дозами и в Киеве. Сейчас он составляет 88,1%, а за два дня до этого, 27 ноября, показатель был 87,7%.

Но в «красной» зоне 1014 школ остаются на дистанционном обучении — это вызвано отсутствием 100%-ной вакцинации педагогов.

«Темпы вакцинации, по данным статистики, в течение последней недели продолжают расти. Мы наблюдаем увеличение количества вакцинированных педагогов в пределах одного процента в сутки. Я прошу руководителей ЗОСО и коллективы школ не останавливаться на достигнутом, особенно сейчас, когда появляются тревожные новости о новых опасных штаммах коронавируса», – заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения оценила опасность штамма коронавируса «Омикрон» как «крайне высокую» и ожидает быстрого его распространения по миру. В Украине пока новый штамм Covid-19 не выявили.

В последнее время Шкарлет призывал вернуть детей за парты, но это возможно только в случае достижения работниками школы необходимого показателя вакцинированности, который для "красной" зоны составляет 100%.

В Киеве 10 ноября 2021 года власти продлевали дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. Городской голова Виталий Кличко объяснял такое решение тем, что количество заболевших детей в столице увеличивается.