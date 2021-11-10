Общество 40 минут назад

Киевские школы продлят дистанционное обучение из-за коронавируса — Кличко

В киевские больницы с коронавирусом или подозрением на него госпитализированы 85 детей, в том числе четверо — в реанимации

Виталий Кличко. Фото: Facebook Виталий Кличко. Фото: Facebook
Виталий Кличко. Фото: Facebook

В Киеве ученики школ, в частности, начальной школы, продолжат обучение в дистанционном режиме из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил киевский городской голова Виталий Кличко.

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"Количество заболевших детей увеличивается. Поэтому на следующей неделе ученики, в частности, младшей школы (1-4 классов), за парты еще не вернутся и продолжат обучение в дистанционном режиме", — рассказал Кличко.

Он уточнил, что по состоянию на 10 ноября COVID-19 обнаружили у 109 детей. При этом в киевские больницы с коронавирусом или подозрением на него госпитализированы 85 детей, в том числе четверо — в реанимации.

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"Такого количества детей в больницах не было все предыдущие волны вируса", — добавил мэр.

Перед этим Кличко сообщал, что после каникул с 1 ноября учебный процесс в столичных школах возобновится только в дистанционном режиме. Это касается всех учеников с 1-го до 11-го класса.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 28 октября решила установить с 1 ноября "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Киева.

Ранее с призывом включить Киев в "красную" зону выступил мэр столицы Виталий Кличко, еще 21 октября анонсировавший, что такое решение скоро будет принято.

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