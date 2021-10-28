Политика 1 час назад

С 1 ноября Киев вводит проезд в гортранспорте по Covid-сертификатам и закрывает все школы

Также без документов о прививке или негативного ПЦР-теста нельзя будет посещать ТРЦ и органы соцзащиты

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации

Власти Киева решили ввести ряд жестких карантинных ограничений с 1 ноября, учитывая ситуацию с заболеваемостью в столице коронавирусной инфекцией. Об этом объявил на брифинге мэр Виталий Кличко.

"Хочу заявить, что столица в рамках своих полномочий вводит суровые ограничения, о которых мы заявляли ранее: только с негативным ПЦР-тестом или Covid-сертификатом можно будет работать и посещать учреждения питания, гостиницы, учреждения социальной защиты, спортзалы, фитнес-центры, ЦПАУ, управления труда и соцзащиты, управления Пенсионного фонда", — сообщил он.

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Кроме того, лишь на тех же условиях можно будет проводить массовые мероприятия и посещать торгово-развлекательные центры. Дети же смогут посещать ТРЦ только с родителями, получившими прививку или негативный ПЦР-тест.

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"Столичные школьники с понедельника за парты, к сожалению, не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме. Это касается всех учеников с 1-го до 11-го класса. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации в нашем городе", — сказал Кличко.

По словам градоначальника, это решение было принято после консультаций с Министерством образования и науки и Министерством здравоохранения. В свою очередь детские сады продолжают работать, но придерживаясь правил "красной" зоны — при условии вакцинации 100% персонала учреждения.

"Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а избирательно специальные группы правоохранителей", — заявил также мэр Киева.

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По его словам, у столичных властей попросту "нет других вариантов", чтобы не допустить коллапса медицинской системы, которая "может не выдержать такого наплыва больных".

В этой связи он призвал центральные власти объявить Киев "красной" зоной эпидемической опасности Covid-19, поскольку на местном уровне такое решение быть принято не может — это должна сделать Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что за предыдущие сутки, 27 октября, в Киеве было выявлен 1451 новый случай этой болезни, а также зафиксировано 39 смертей от нее. Лишь 317 человек за день посчитаны как выздоровевшие. Всего на конец дня в столице числилось 22 тысячи 107 людей с Covid-19.

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Напомним, что с 27 октября "красной" зоной объявлены сразу семь регионов — Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская областей. 26 октября перешли в нее Николаевская и Ровенская области.

Ранее такой карантинный режим с 15 октября установили в Херсонской области, с 18 октября — в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской, а с 23 октября — в Сумской.

При этом еще 21 октября попадание в "красную" зону Киева анонсировал Кличко, однако такое решение до сих пор не было принято.

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Отметим, что попадание региона в "красную" зону не предусматривает обслуживание городского транспорта только при наличии Covid-документов.

При этом на сегодня в Украине действует запрет на перевозки пассажиров без вакцинации или ПЦР-теста в транспорте межобластном. Также в в стране созданы патрули с участием полицейских для проверки мест, где обязаны пребывать только вакцинированные лица. В частности, предусматривалось, что они должны контролировать и соблюдение упомянутого требования к межобластному транспорту.

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