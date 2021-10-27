COVID-19: водителей автобусов не будут больше штрафовать за пассажиров без сертификатов

Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, за исключением легковых автомобилей, возлагается на пассажиров.

Соответствующие изменения в постановление №1236 были внесены во время заседания Кабинета министров, передает пресс-служба ведомства.

Изменения предполагают, что при поездках автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров.

Касаются правила также регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Не распространяется эта норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров там не больше пяти (без учета детей до 14 лет). В то же время разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

При перевозке в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

По-прежнему норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяется на несовершеннолетних.

Отсутствие документа о прививках или отрицательном тесте у пассажира влечет ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 000 до 34 000 гривен.

Напомним, что с 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок в желтом и красном уровнях эпидбезопасности.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в таких регионах будут разрешены лишь при условии наличия у всех водителей (экипажа авиатранспорта) и пассажиров одного из следующих документов:

- документа о полном курсе вакцинации (для "желтой" зоны достаточно документа о получении одной дозы вакцины);

- международного, иностранного или внутреннего сертификата о полной вакцинации препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения;

- отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу SARS-CoV-2, сделанного не ранее чем за 72 часа;

- документа о выздоровлении от Covid-19, подтвержденного через сервис госуслуг "Дія".

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров.