Общество 30 минут назад

Зеленский ответил на петицию о "принудительной вакцинации"

Петиция об ответственности за "принудительную вакцинацию" появилась на сайте президента в начале августа и набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов

Зеленский ответил на петицию о "принудительной вакцинации" Зеленский ответил на петицию о "принудительной вакцинации"
Зеленский ответил на петицию о "принудительной вакцинации"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады и премьер-министру страны в связи с вопросом о введении ответственности за "принудительную вакцинацию" и компенсацию возможных негативных последствий после прививок.

Об этом говорится в ответе главы государства на петицию от 12 августа  "Уголовная ответственность за принудительную вакцинацию", которая собрала необходимые 25 тысяч подписей.

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Президент отметил, что согласно Конституции человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью, и каждый гражданин имеет право на охрану здоровья, а государство обеспечивает санитарно-эпидемическое благополучие.

Владимир Зеленский напомнил, что Минздрав "является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере здравоохранения".

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Президент подчеркнул, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины, а также предусмотрена обязательность профилактических прививок против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори.

Согласно законодательству для предотвращения распространения других инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, а в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни по эпидемическим показаниям.

Президент добавил, что законодательством Украины в сфере охраны труда установлены гарантии защиты прав работников от неправомерных действий работодателей, нарушение которых может быть основанием для привлечения лица к юридической ответственности.

Уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам, а также другое грубое нарушение законодательства о труде.

"Я обратился к председателю Верховной Рады Украины с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений и информирования о результатах. …Я также обратился с аналогичным письмом к премьер-министру Украины. О результатах рассмотрения затронутых вопросов Вас проинформируют Верховная Рада Украины и Кабинет министров Украины", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отметим, 12 августа на сайте президента была зарегистрирована электронная петиция с требованием "срочно ввести уголовную ответственность и обязать правительство брать на себя ответственность за каждое вакцинированное лицо и компенсировать материально и в виде медицинской помощи любые изменения физического состояния и здоровья, которые могли бы быть хотя бы теоретически вызваны вакциной в течение 5 лет с даты вакцинации". Петицию подписали 26 663 человек.

Напомним, автор петиции Вадим Бондар предлагает лишать свободы на 3-5 лет тех, кто заставляет людей вакцинироваться, в частности угрожает увольнением или недопуском к работе невакцинированным сотрудникам. Бондар просит гарантировать каждому гражданину право на решение о вакцинации. Ответственность за каждого вакцинированного человека должно взять правительство и материально помогать в лечении негативных последствий вакцинации, выявленных в течение пяти лет после прививки.

Отметим, в Окружной административный суд Киев поступил иск от гражданина по имени Дмитрий Ламза, в котором тот требует признать противоправным приказ Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

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