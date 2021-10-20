Сотрудники "Укрзализныци" не хотят вакцинироваться. Работать планируют по ПЦР-тестам

В преддверии вступления в силу новых правил о межрегиональных перевозках, согласно которым от пассажиров и от водителей, проводников, стюардов и других работников транспорта требуется вакцинация или свежий негативный ПЦР-тест, уровень вакцинации на "Укрзализныце" не превышает 25-30%.

Об этом Delo.ua сообщил информированный источник на предприятии, пожелавший сохранить анонимность.

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По его словам, так как требования Кабмина распространяются и на работников УЗ, к рейсам будут допускать только проводников и машинистов с Covid-документами. И это может стать большой проблемой.

"Многие сотрудники в частной беседе говорят о том, что и не планируют вакцинироваться. Сейчас очень многие обращаются к семейным врачам, чтобы получить справку о противопоказаниях к вакцинированию. На сегодняшний день уровень вакцинации в УЗ на уровне 25-30%. Даже в поездах "Интерсити" вакцинация стюардов не превышает 50%", — рассказал собеседник Delo.ua.

По его словам, в компании сейчас в срочном порядке закупают ПЦР-тесты для сотрудников, чтобы не допустить коллапса в железнодорожных перевозках и выпустить бригады на рейсы.

"Так как проводники и машинисты работают три дня, а три дня отдыхают, то пока планируется, что они будут ездить по ПЦР-тестам, результаты которого действительны 72 часа. Пока придумали такой выход из ситуации. Как будет дальше — посмотрим. Но, естественно, на официальном уровне заявляется, что "Укрзализныця" готова к новым правилам перевозок", — рассказал источник.

Ранее "Укрзализныця" сообщила, что планирует развернуть на крупнейших вокзалах страны лаборатории для экспресс-тестов. Все для того, чтобы тестирование было доступно, если кто-то вдруг не вакцинировался и не сделал заранее тест.

Напомним, на заседании Кабинета министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление №1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в таких регионах будут разрешены лишь при условии наличия у всех водителей (экипажа авиатранспорта) и пассажиров одного из следующих документов:

- документа о полном курсе вакцинации (для "желтой" зоны достаточно документа о получении одной дозы вакцины);

- международного, иностранного или внутреннего сертификата о полной вакцинации препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения;

- отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу SARS-CoV-2, сделанного не ранее чем за 72 часа;

- документа о выздоровлении от Covid-19, подтвержденного через сервис госуслуг "Дія".

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.