"Укрзализныця" хочет развернуть пункты ПЦР-тестирования на вокзалах

"Укрзализныця" обратилось к более чем 20 украинским лабораториям с предложением организовать на крупнейших вокзалах страны пункты экспресс-диагностики пассажиров на наличие коронавируса.

Как говорится в сообщении компании, среди главных требований к лабораториям — наличие соответствующих лицензий для оказания услуг пассажирам, возможность круглосуточной работы и выдачи результатов с QR-кодом в течение 30 минут.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме того, перевозчик-монополист хочет, чтобы пассажирам предоставлялась возможность предварительной онлайн-регистрации для прохождения тестирования.

Среди предложений, которые поступят, "Укрзализныця" выберет лаборатории, которые предложат самую низкую цену за проведение тестирования.

С предложениями о сотрудничестве по этому направлению в госкомпании просят обращаться по телефону (044) 309-77-00.

Напомним, что с 21 октября в Украине вступают в силу новые правила поездок между регионами, согласно которым посадка в автобус, поезд или самолет будет разрешена только при наличии у пассажира документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы вакцины против Covid-19, либо отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста, сделанного не ранее 72 часов до посадки.

Отметим также, что с этой же даты в стране начнут работать патрули с участием полицейских в местах, где обязаны пребывать только вакцинированные лица. В частности, они будут контролировать и соблюдение упомянутого требования к межобластному транспорту.