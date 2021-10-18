Транспорт 40 минут назад

"Укрзализныця" хочет развернуть пункты ПЦР-тестирования на вокзалах

УЗ, в частности, хочет, чтобы была возможность и предварительной онлайн-регистрации для тестирования

Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" обратилось к более чем 20 украинским лабораториям с предложением организовать на крупнейших вокзалах страны пункты экспресс-диагностики пассажиров на наличие коронавируса.

Как говорится в сообщении компании, среди главных требований к лабораториям — наличие соответствующих лицензий для оказания услуг пассажирам, возможность круглосуточной работы и выдачи результатов с QR-кодом в течение 30 минут.

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Кроме того, перевозчик-монополист хочет, чтобы пассажирам предоставлялась возможность предварительной онлайн-регистрации для прохождения тестирования.

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Среди предложений, которые поступят, "Укрзализныця" выберет лаборатории, которые предложат самую низкую цену за проведение тестирования.

С предложениями о сотрудничестве по этому направлению в госкомпании просят обращаться по телефону (044) 309-77-00.

Напомним, что с 21 октября в Украине вступают в силу новые правила поездок между регионами, согласно которым посадка в автобус, поезд или самолет будет разрешена только при наличии у пассажира документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы вакцины против Covid-19, либо отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста, сделанного не ранее 72 часов до посадки.

Отметим также, что с этой же даты в стране начнут работать патрули с участием полицейских в местах, где обязаны пребывать только вакцинированные лица. В частности, они будут контролировать и соблюдение упомянутого требования к межобластному транспорту.

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