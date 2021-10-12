Общество 50 минут назад

В Киеве продавали "настоящие" Covid-сертификаты без вакцинации за 250 евро (ФОТО)

Молодой житель левобережья столицы наладил нехитрый "бизнес" через сотрудниц больницы

Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве

Столичные полицейские задержали 23-летнего жителя Киева по подозрению в организации продажи гражданам сертификатов о вакцинации против Covid-19 без прохождения самой вакцинации.

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, молодой человек 1998 года рождения находил клиентов через социальные сети и предлагал им сертификаты за 250 евро. При продаже очередного сертификата его и поймали.

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Помогали организатору семейная врач и медсестра столичной больницы 1976 и 1946 годов рождения, которые вносили информацию о проведенной вакцинации в базу данных электронной системы здравоохранения. В итоге документ отображался в мобильном приложении, что давало возможность выезда за границу.

В ходе обысков по месту работы сотрудниц медицинского учреждения и в автомобиле задержанного правоохранители изъяли вещественные доказательства, в числе которых черновики, деньги, телефон, печати, бланки сертификатов и другая документация, подтверждающая противоправную деятельность сообщников.

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Открыты уголовные производства по части 3 статьи 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование), части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей).

Следователями Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщили организатору о подозрении в совершении преступлений, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Вопрос о привлечении медработниц к уголовной ответственности решается.

Напомним также, что ранее киберполиция разоблачила черкасского врача и ее знакомую в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации без прохождения самой вакцинации.

Также сообщалось, что в Волынской области правоохранители ликвидировали масштабную схему по изготовлению международных сертификатов о вакцинации от Covid-19, которые продавались по 1600 грн.

Кроме того, в начале сентября харьковское турагентство поймали на продаже справок о негативном результате ПЦР-тестов на Covid-19 за 800 грн.

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