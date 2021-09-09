Общество 50 минут назад

Харьковское турагентство продавало справки о негативном ПЦР-тесте за 800 грн — СБУ

О выдаче справок без забора биоматериалов клиентов туроператор договорился с сетью лабораторий

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с детективами Главного управления полиции в Харьковской области разоблачили действовавшую в регионе схему подделки результатов ПЦР-тестов.

Как сообщает СБУ, злоумышленники вносили недостоверную информацию в приложение "Дій вдома". По данным правоохранителей, среди их клиентов были и те, кто имел положительный результат тестирования на Covid-19.

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Организовали незаконную деятельность, по данным следствия, работники одной из частных лабораторий вместе с представителями туристического агентства.

Туроператор предлагал данную услугу гражданам, планировавшим выехать за границу, а также уже вернувшимся и не желающим соблюдать требования установленного срока самоизоляции.

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По оперативным данным, противоправная схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавалось около 1 тысячи справок, а стоимость каждой составляла 800 грн.

Справки выдавали без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования, то есть инфицированный коронавирусом человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов и по десяти адресам частных лабораторий правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, официальную документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках производства по части 2 статьи 325 Уголовного кодекса проводятся следственные действия для выявления всех причастных лиц.

Напомним также, что недавно в Волынской области правоохранители ликвидировали масштабную схему по изготовлению международных сертификатов о вакцинации от Covid-19, которые продавались по 1600 грн.

В июне же СБУ разоблачила черкасскую юристку, подделывавшую справки с отрицательным результатом теста на Covid-19.

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