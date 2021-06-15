Происшествия 1 час назад

Доход почти 100 тысяч грн в месяц: в Черкассах юрист подделывала отрицательные ПЦР-тесты

Форма заполнения и стоимость "справки" зависели от ее срочности и страны, куда собирались клиенты

Фото здесь и далее: СБУ Фото здесь и далее: СБУ
Фото здесь и далее: СБУ

В Черкассах юрист одной из местных коммерческих структур наладила изготовление фальшивых справок с отрицательным результатом на COVID-19. Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

Женщина организовала схему фальсификаций результатов ПЦР-тестов через собственные связи среди представителей нескольких медицинских лабораторий.

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Ежемесячно дельцы изготавливали до 100 поддельных справок, в том числе иностранного образца для выезда за границу.

Готовую подделку организатор схемы предлагала клиентам, среди которых были граждане, которые планировали выезд за границу. Форма заполнения и стоимость "справки" зависели от ее срочности и страны, куда собирались клиенты.

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В основном организатор передавала фальшивые документы заказчикам во время встреч в кафе. По оперативной информации, ежемесячный "доход" участников сделки составил почти 100 тысяч грн.

По факту происшествия открыли уголовное производство по статье о подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыту или использованию поддельных документов, печатей, штампов.

В случае доказанной вины нарушителям грозит штраф от 17 тысяч грн, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Пока же продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности, также решается вопрос о сообщении юристу о подозрении.

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