На Волыни продавали фальшивые Covid-сертификаты за 1600 грн

Служба безопасности Украины сообщает, что совместно с полицией ликвидировала в Волынской области масштабную схему по изготовлению международных сертификатов о вакцинации от Covid-19.

По данным следствия, организовали ее злоумышленники из Волынской, Львовской и Черновицкой областей, а стоимость одного поддельного международного свидетельства о вакцинации составила 1600 грн.

Отмечается, что ежедневно дельцы изготавливали до 20 фейковых документов, в основном в домашних условиях, хотя в одной из областей они даже арендовали для этого офис.

Подделки изготавливались с использованием реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины, что позволяло их владельцам беспрепятственно пересекать границу иностранных государств.

Злоумышленники находили клиентов в интернет, а готовые подделки присылали заказчикам по почте во все регионы Украины.

В ходе проведенных обысков по месту жительства фигурантов и в арендованном офисе изъяты компьютеры, принтеры и мобильные терминалы с доказательствами противоправной деятельности; файлы бланков международных свидетельств о вакцинации; дубликаты печатей медучреждений; банковские карточки, через которые велись расчеты, и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

В рамках уголовного производства по части 3 статьи 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса проводятся следственные действия для выявления всех причастных к схеме.

Как сообщает Главное управление полиции в Волынской области, всего 30 августа прошло семь обысков. Организаторшей группы правоохранители называют 29-летнюю жительницу Ковельского района.

Напомним, что в июне СБУ разоблачила черкасскую юристку, подделывавшую справки с отрицательным результатом теста на Covid-19.