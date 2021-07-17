Что должно быть указано в справке о ПЦР-тесте на COVID-19 и чем опасен фальшивый документ

Сегодня все области Украины находятся в зеленой зоне, собственно, как и наша страна для большей части стран мира. Без существенных ограничений вы можете попасть, как минимум, в 34 страны мира.

Однако определенные требования все же есть. На границе вас обязательно попросят предъявить или негативный ПЦР-тест, сделанный от 48 до 72 часов до вылета, либо международный COVID-сертификат про вакцинацию, про перенесенную болезнь или про результат проведенного ПЦР-тестирования.

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И если с вакцинацией в Украине, пока непростая ситуация — завершили курс вакцинации чуть более 1 млн человек, то ПЦР-тестирование — это проверенный инструмент для пересечения границы.

Тест необходимо сдавать в сертифицированной лаборатории, результат должен быть на официальном бланке на английском языке с мокрой печатью и QR-кодом.

Кроме того, некоторые страны выдвигают ряд дополнительных требований.

Например, указание названия реагентов или паспортных данных. Это необходимая мера, так как в последнее время участились случаи подделки медицинских справок с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Впрочем это не останавливает украинцев. Некоторые не против сделать поддельные справки о тесте и при этом не проходить само тестирование. По их мнению, купить их быстрее и дешевле, чем сделать реальный тест.

В интернете сейчас хватает объявлений, в которых предлагают поддельную справку о прохождении теста на COVID-19. Цена стартует от 400 грн и при этом даже не понадобиться особо изощряться с поисковым запросом.

Чем может обернуться подобная халатность для безопасности - и личной, и окружающих?

Во-первых, подделка документов — это серьезное преступление, которое влечет ответственность согласно уголовному кодексу Украины. Фальшивые справки пограничники в обязательном порядке изымают, проводят сбор необходимых материалов о фактах нарушения, которые передают в МВД для дальнейшего разбирательства. Решение о наказании нарушителей выносится согласно действующего законодательства. Им может грозить как административная, так и уголовная ответственность до двух лет ограничения свободы.

Во-вторых, если обнаружится, что результаты теста на коронавирус — поддельные, а новый тест выявит заболевание уже после приезда в курортную страну, страховые не будут компенсировать расходы на лечение. То есть, по сути, страховой полис окажется бесполезным.

В-третьих, пользуясь услугами сомнительных организаций, это — риск для здоровья и жизни окружающих. Коронавирусная инфекция часто протекает бессимптомно, поэтому лабораторная диагностика необходима для того, чтобы своевременно выявить больных и предупредить распространение инфекции.

Все бланки результатов ПЦР-тестов должны быть защищены от подделок QR-кодом. QR-код — это изображение-ссылка на сайт лаборатории и электронный результат теста. После его сканирования на экране сканера отображается информация, которая дублирует данные на бумажном носителе и дополнительно подтверждает достоверность результата. Если QR-код не сканируется — это свидетельствует об отсутствии заказа в лаборатории. QR-код уникален, а ссылка ведет на официальный сайт лаборатории и страницу с результатом, где указывается следующая информация:

данные о пациенте, который проходил исследование;

точная дата и время прохождения тестирования (взятие биоматериала)

результат исследования;

полное название теста и метод его проведения.

Фальшивый документ от оригинала отличается несоответствием реквизитов и QR-кодом, который, зачастую, не считывается или ведет на некорректную информацию.

Если вы собираетесь в путешествие, рабочую командировку, в гости к родственникам или друзьям, обязательно ознакомьтесь с требованиями въезда в страну. Не обращайтесь к сомнительным лицам, предлагающим поддельные документы.