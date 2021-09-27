В Черкасской области раскрыли схему продажи сертификатов о вакцинации от Covid-19 (ВИДЕО)

Киберполиция разоблачила в Черкасском районе Черкасской области схему изготовления поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции без прохождения самой вакцинации.

Как говорится в сообщении ведомства, незаконной деятельностью занималась 32-летняя семейный врач и ее 48-летняя знакомая, выступавшая посредницей.

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Фигурантки в мессенджерах предлагали гражданам получить международный сертификат без прохождения вакцинации за 5000 грн: медработница обещала внести сведения о якобы проведенной вакцинации в соответствующие электронные реестры.

Однако при внесении данных клиентов она целенаправленно делала ошибки, в результате чего медицинская справка не генерировалась в приложении "Дія". При этом врач выдавала бумажные Covid-сертификаты, заверенные собственной печатью.

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По местам жительства правонарушительниц и в кабинете врача полиция провела обыски, изъяв печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные Covid-сертификаты. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами фигуранток.

Открыто производство по части 3 статьи 362 Уголовного кодекса (несанкционированные действия с информацией, обрабатывающейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, лицом, имеющим право доступа к ней). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним также, что ранее в Волынской области правоохранители ликвидировали масштабную схему по изготовлению международных сертификатов о вакцинации от Covid-19, которые продавались по 1600 грн.

Кроме того, в начале сентября харьковское турагентство поймали на продаже справок о негативном результате ПЦР-тестов на Covid-19 за 800 грн.