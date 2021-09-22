Кабмин предлагает сажать в тюрьму за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса

Кабинет министров инициировал законопроект, который предполагает усиление ответственности за подделку документов о вакцинации от коронавируса. Об этом в своем телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы поддержали законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. Такие безответственные действия — это угроза для всего общества, и мы будем реагировать соответствующим образом", — написал премьер.

По его словам, штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет будут предусмотрены для тех, кто сознательно использует поддельные документы. Штраф в 68 тысяч грн или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1-3 года предлагается предусмотреть для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках. Штраф в 170 тысяч или лишение свободы до 3 лет предлагается ввести за подделку таких документов с целью распространения.

Напомним, 21 сентября на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение с 23 сентября перевести все регионы страны на "желтый" уровень эпидемической опасности.