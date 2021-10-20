Общество 40 минут назад

"В моргах мест уже нет": Комаровский разъярен из-за нежелания украинцев вакцинироваться

Популярный врач также "наехал" на Зеленского, удалившего пост с призывом вакцинироваться

Фото: скриншот с YouTube-блога Евгения Комаровского Фото: скриншот с YouTube-блога Евгения Комаровского
Фото: скриншот с YouTube-блога Евгения Комаровского

Известный врач-педиатр, популяризатор медицины, писатель, блогер и телеведущий Евгений Комаровский крайне возмущен нежеланием украинцев вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Соответствующее видео он опубликовал у себя в соцсетях.

"Похоже, это последняя осень для многих в этом году и вообще в жизни. Ситуация хреновая. И хреновая — это мягко сказано. Мне очень трудно выбирать слова. То, что больницы забиты — это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть, он врет. На кладбищах места еще есть, в моргах мест нет — очереди санитарок с колясками с трупами в морг", — заявил он.

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По словам Комаровского, забиты трупами и судебно-медицинские морги, куда направляют тела тех, кто умирает у себя дома.

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"И когда они умерли дома и им не успели до этого сделать ПЦР, то они "умирают" не от Covid, а от якобы какой-то там пневмонии. На этом фоне возникает страшная проблема — люди наконец соображают, что надо привиться, но привиться они не могут, потому что они уже купили сертификат от вакцинации и их теперь никак не привить", — отметил врач.

Он подчеркнул, что большинство госпитализированных, в частности, почти все попадающие в реанимацию с Covid-19, оказываются непривитыми против этой болезни.

"А половина тех, кто якобы привит, — в принципе, с купленными бумажками. И на этом фоне куча народу рассуждает об отдаленных последствиях вакцинации. Один тип отправил родителей в Турцию, и чтобы они туда поехали, купил им сертификаты о вакцинации. И похоронил маму с папой. Как теперь он жить, гад, будет?" — возмутился лидер общественного мнения.

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Врач также раскритиковал президента Владимира Зеленского за удаление поста в соцсети Instagram, где глава государства призвал граждан вакцинироваться, после шквала недовольства комментаторов.

"И тут вам вишенка на торте: на этом фоне президент выкладывает пост о том, что единственный способ вам всем избежать локдауна — это прививаться, вакцинация и только вакцинация! И в комментарии к президенту на этот пост приходят толпы "умников". И знаете, чем заканчивается? Это же очень показательный кейс. Президент убирает пост, где его критикуют!" — описал Комаровский.

При этом он подчеркнул, что когда сам публикует какой-то пост о вакцинации, от него отписывается от 2 до 5 тысяч человек.

"Да отписывайтесь, Бог с вами, если ума у вас нет! Если у кого-то еще мозги остались, привейтесь, потому что это плохо кончится. Говорить больше нечего. Делайте правильные выводы", — призвал Комаровский.

Напомним, что накануне Комаровский также заявил, что Зеленский предлагал ему должность министра здравоохранения, однако тот отказался.

Отметим также, что в вышедшем накануне интервью телеканалу ICTV Зеленский также заявил, что единственным способом избежать нового локдауна в Украине является вакцинация.

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