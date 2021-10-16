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30 минут назад

Украинцев будут прививать третьей дозой вакцины от коронавируса

В Украине скорее всего будет бустерная вакцинация от COVID-19

Украинцев будут прививать третьей дозой вакцины от коронавируса Украинцев будут прививать третьей дозой вакцины от коронавируса
Украинцев будут прививать третьей дозой вакцины от коронавируса

В Украине скорее всего будет бустерная (дополнительная) вакцинация от коронавируса. Сейчас также рассматривается вариант повторной двойной вакцинации.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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"Скорее всего, будет. Но неизвестно, бустерная или повторно двойная вакцинация. Этот вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации", — отметил Ляшко.

По его словам, Украина следует рекомендациям ВОЗ, которая говорит, что надо сначала обеспечить доступ, по крайней мере, к одной дозе или к полному курсу прививки как можно большему количеству взрослого населения. Он также в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться.

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"Все должны также понимать, что когда мы говорим вакцинироваться, то вакцинируемся, чтобы спасти своё собственное здоровье", — добавил Ляшко.

Отметим, бустерная вакцина — это дополнительная доза вакцины, которая усиливает действие предыдущих. Со временем эффективность от прививки теряется, и человеческий организм нуждается в дополнительной защите. Бустерные вакцины применяются против ряда инфекционных заболеваний, в частности, против коронавируса. В Украине сейчас полный курс вакцинации состоит из двух прививок.

Ранее Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153 утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. 

Также в Украине с 7 октября началась вакцинация граждан против коронавирусной инфекции в некоторых отделениях "Укрпочты" во всех регионах Украины. 

Напомним, Кабинет министров на заседании 11 октября ужесточил правила пассажирских перевозок в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидемической опасности коронавирусной инфекции. Теперь с 21 октября для перемещения в другую область придется показывать не только билет, но и ковидные документы

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