В Украине утвердили перечень профессий, для которых обязательны прививки против COVID-19

Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153 утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

- местных государственных администраций и их структурных подразделений;

- учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшими, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусом. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 — невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцам и их близким, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях ", — пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

"Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы", — говорится в сообщении МОЗ.

В ведомстве напомнили, что работники образования и органов исполнительной власти могут привиться от COVID-19 организовано или индивидуально в удобном для них пункте или в центре вакцинации.

"Важно, что педагоги и работники органов власти, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины от 16 сентября 2011 № 595, не подлежат обязательной вакцинации", — отметили в МОЗ.

"Мы завершили первый этап определения профессий, для которых прививки против COVID-19 являются обязательными. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг ", — резюмировал министр.

Отметим, что с 23 сентября все регионы Украины были переведены в "желтую" зону, при этом дальнейшее ужесточение карантинных ограничений будет происходить уже в отношении каждой области в отдельности. Delo.ua также подробно писало о том, чем отличаются разные уровни карантина согласно обновленным условиям, установленным в сентябре.