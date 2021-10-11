Украинцев начали прививать от Covid-19 в отделениях почты: Минздрав подвел первые итоги

В Украине с 7 октября началась вакцинация граждан против коронавирусной инфекции в некоторых отделениях "Укрпочты" во всех регионах Украины. Как сообщает Министерство здравоохранения, в течение 7-9 октября в таких пунктах вакцинировали 13 тысяч 472 человека.

В частности, первую дозу антиковидной вакцины в таких местах получили 8832 пенсионера, а вторую — 4265 пенсионеров. Кроме того, первую дозу получили 326 сотрудников самой "Укрпочты", а вторую — 49.

В то же время в Минздраве и в самой "Укрпочте" утверждают, что вакцинироваться на почте могут все желающие — для этого нужно просто зайти в отделение, где проводит прививки мобильная бригада, и без предварительной записи или регистрации получить прививку. С собой надо иметь паспорт и идентификационный код.

"В наших городских и, что немаловажно, сельских отделениях, будут работать мобильные бригады, которые будут вакцинировать всех желающих. Поскольку "Укрпочта" присутствует в 100% населенных пунктов, даже самых маленьких и самых удаленных, временные пункты вакцинации будут действовать в отделениях в небольших городах и в селах, где нет больниц", — цитировала накануне пресс-служба госкомпании своего гендиректора Игоря Смелянского.

При этом в "Укрпочте" отмечали, что о дальнейшей работе пунктов вакцинации после 9 октября будет сообщено дополнительно.

Напомним, что на сегодня первую дозу вакцины против Covid-19 в Украине получили 7,549 млн человек, а вторую — 6,135 млн. Прививают сейчас только тремя препаратами — от компаний Pfizer, Sinovac и AstraZeneca.