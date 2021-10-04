Pfizer лидирует по использованию в Украине, но в запасах остался в основном Sinovac

Среди вакцин, используемых в Украине в рамках кампании против Covid-19, лидирует препарат Comirnaty от Pfizer/BioNTech: на сегодня украинцы получили уже 4,5 млн его доз, что составляет 37,4% от общего количества (12,97 млн).

Как сообщает платформа по работе с открытыми данными Opendatabot, еще 27,5%, или 3,3 млн, прививок сделано препаратом CoronaVac от китайской компании Sinovac.

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2,13 млн доз использовано вакцины от AstraZeneca (сюда входит и ее аналог Covishield), что составляет 17,7% от их общего числа, а также 2,09 млн доз препарата от американской компании Moderna (17,4%).

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Pfizer является самой массовой вакциной в большинстве областей Украины. Однако в шести регионах — Черниговской, Сумской, Одесской, Донецкой, Житомирской и Полтавской областях — первенство принадлежит CoronaVac.

Единственным регионом, где имеются официально привитые однодозной вакциной от Johnson & Johnson (Janssen), является Закарпатская область — там ее получили 7,3% привитых. Правда, крошечное количество таких лиц числится и в Киеве.

Отметим, что речь в данном случае идет, очевидно, лишь о регистрации вакцинации, проведенной вне территории Украины и не отражает ее реальную динамику. Так, число привитых Janssen меняется лишь раз в одну-две недели, а в августе, когда оно менялось намного чаще, оно сразу 10 раз подряд изменялось на величину, кратную 100, то есть весьма условно. На сегодня в Украине официально числится 20,7 тысячи таких привитых.

В то же время, по данным Opendatabot, картина лидеров по поставкам вакцин в Украину несколько отличается от рейтинга их использования. Больше всего в Украину было поставлено препарата от Sinovac — 44,4% (10,4 млн доз). 25,6% от совокупного импорта ныне приходится на Pfizer (6 млн доз), а на AstraZeneca и Moderna соответственно 21,4% (5 млн) и 8,5% (2 млн).

Таким образом, по состоянию на конец сентября на балансе Министерства здравоохранения остается еще около 7 млн доз CoronaVac, а запасы Moderna почти исчерпаны. Отметим при этом, что препарат CoronaVac по-прежнему не сертифицирован в Европейском Союзе.

Напомним, что за последние сутки, 3 октября, прививки от коронавируса получили 33,9 тысячи человек, в том числе 17,4 тысячи — первую, а 16,6 тысячи — вторую. Использовано 20,8 тысячи доз вакцины Pfizer, 7,2 тысячи доз Sinovac, а также 6 тысяч доз AstraZeneca.