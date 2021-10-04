Общество 5 минут назад

За день в Украине выявили еще 4,8 тысячи больных Covid-19

Прививку же в прошедший выходной получили почти 34 тысячи украинцев — в основном вакциной от Pfizer

Фото: Харьковская ОГА Фото: Харьковская ОГА
Фото: Харьковская ОГА

За сутки 3 октября в Украине зафиксирован 4821 новый случай коронавирусной инфекции, в том числе 448 у детей и 50 у медработников. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Умерло за день 114 человек с Covid-19, а выздоровело 1116 человек. Госпитализировано с подтверждением или подозрением на эту болезнь 2092 украинца.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Тестирований на коронавирус в воскресенье провели 30,6 тысячи, в том числе 16,2 тысячи методом ПЦР, 2,5 тысячи методом ИФА и 11,8 тысячи экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2. Всего же с марта 2020 года тестирований проведено 12,97 млн.

Читайте также:
Украинская вакцина против COVID-19 должна появиться в 2022 году — Минздрав

За все время эпидемии в стране выявлено 2 млн 460 тысяч 10 случаев заражения Covid-19, из чего 56 тысяч 889 оказались летальными, а еще 2 млн 264 тысяч 523 закончились выздоровлением.

В течение 3 октября прививки от коронавируса получили 33,9 тысячи человек, в том числе 17,4 тысячи — первую, а 16,6 тысячи — вторую. В частности, использовано 20,8 тысячи доз вакцины Pfizer, 7,2 тысячи доз Sinovac, а также 6 тысяч доз AstraZeneca.

Напомним, что в субботу, 2 октября, в Украине выявили почти 8 тысяч больных коронавирусной инфекцией, а в предыдущие будни фиксировалось около 12 тысяч случаев три дня подряд.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На Закарпатье сгорело историческое здание бывшего завода "Мукачевприбор" (ФОТО, ВИДЕО)
На Закарпатье сгорело историческое здание бывшего завода "Мукачевприбор" (ФОТО, ВИДЕО)
НБУ оштрафовал коллекторскую компанию за неэтичное поведение
НБУ оштрафовал коллекторскую компанию за неэтичное поведение
В Киеве обстреляли водителя главы Государственной архивной службы
В Киеве обстреляли водителя главы Государственной архивной службы
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На Буковине пограничники открыли огонь по контрабандистам, есть пострадавшие (ФОТО)

  3. Украина планирует построить на Донбассе два новых аэропорта

  4. Нардеп Трухин собрался сбить главу бюджетного комитета за спиной у Зеленского — СМИ

  5. Украинская вакцина против COVID-19 должна появиться в 2022 году — Минздрав

Ивент
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
Сім найкращих світових короткометражних фільмів вже чекають на українських глядачів
Загрузка...