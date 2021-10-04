За день в Украине выявили еще 4,8 тысячи больных Covid-19

За сутки 3 октября в Украине зафиксирован 4821 новый случай коронавирусной инфекции, в том числе 448 у детей и 50 у медработников. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Умерло за день 114 человек с Covid-19, а выздоровело 1116 человек. Госпитализировано с подтверждением или подозрением на эту болезнь 2092 украинца.

Тестирований на коронавирус в воскресенье провели 30,6 тысячи, в том числе 16,2 тысячи методом ПЦР, 2,5 тысячи методом ИФА и 11,8 тысячи экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2. Всего же с марта 2020 года тестирований проведено 12,97 млн.

За все время эпидемии в стране выявлено 2 млн 460 тысяч 10 случаев заражения Covid-19, из чего 56 тысяч 889 оказались летальными, а еще 2 млн 264 тысяч 523 закончились выздоровлением.

В течение 3 октября прививки от коронавируса получили 33,9 тысячи человек, в том числе 17,4 тысячи — первую, а 16,6 тысячи — вторую. В частности, использовано 20,8 тысячи доз вакцины Pfizer, 7,2 тысячи доз Sinovac, а также 6 тысяч доз AstraZeneca.

Напомним, что в субботу, 2 октября, в Украине выявили почти 8 тысяч больных коронавирусной инфекцией, а в предыдущие будни фиксировалось около 12 тысяч случаев три дня подряд.