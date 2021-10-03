Коронавирус: в Украине за сутки около 8000 новых заражений, 126 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 3 октября 2021 года зафиксировано 7967 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 822, медработников — 88, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 3300 человек, летальных случаев — 126, выздоровели — 1483 человека.

За сутки протестировано методом ПЦР 28 тысяч 290 человек, методом ИФА — 4574 человека, экспресс-тестами — 20 тысяч 950 человек.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 455 тысяч 189 человек, выздоровели — 2 млн 263 тысячи 407 человек, летальных исходов — 56 тысяч 775, проведено ПЦР-тестов — 12 млн 950 тысяч 678.

Причем за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

Кроме того, за сутки 2 октября в Украине привито против коронавируса 52 тысячи 990 человек. Одну дозу вакцины получили 28 тысяч 800 человек, а полностью иммунизированы — 24 тысячи 190 человек.

Известно, что в течение суток работали 500 мобильных бригад, 1706 пунктов прививки и 385 центров вакцинации.

Указано, что с начала прививочной кампании привито 7 млн 173 тысячи 270 человек, из них получили одну дозу — 7 млн 173 тысячи 268 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 млн 755 тысяч 315 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине на данный момент проведено уже 12 млн 928 тысяч 583 вакцинации.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 2 октября 2021 года было зафиксировано 11 тысяч 809 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.