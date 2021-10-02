Коронавирус: в Украине за сутки почти 12 тысяч новых заражений, 203 человека умерли

В Украине по состоянию на утро 2 октября 2021 года зафиксировано 11 тысяч 809 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 1104, медработников — 235, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 2692 человека, летальных случаев — 203, выздоровели — 3469 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 46 тысяч 962 человека, методом ИФА — 11 тысяч 787 человек, экспресс-тестами — 32 тысячи 354 человека.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 447 тысяч 222 человека, выздоровели — 2 млн 261 тысяча 924 человека, летальных исходов — 56 тысяч 649, проведено ПЦР-тестов — 12 млн 922 тысячи 388.

Причем за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692) областях.

Кроме того, за сутки 1 октября в Украине привито против коронавируса 128 тысяч 70 человек. Одну дозу вакцины получили 71 тысяча 667 человек, а полностью иммунизированы — 56 тысяч 403 человека.

Известно, что в течение суток работали 960 мобильных бригад, 3049 пунктов прививки и 350 центров вакцинации.

Указано, что с начала прививочной кампании привито 7 млн 144 тысячи 470 человек, из них получили одну дозу — 7 млн 144 тысячи 468 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 млн 731 тысяча 125 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине на данный момент проведено уже 12 млн 875 тысяч 593 вакцинаций.

Напомним, по состоянию на утро 30 сентября в Украине было зафиксировано 12 тысяч 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.