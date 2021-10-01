В Украине суточное количество инфицированных COVID-19 превысило 12 тысяч человек

По состоянию на утро 30 сентября в Украине зафиксировано 12 тысяч 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 1 тысяча 59 детей и 248 медицинских работников.

За минувшие сутки госпитализированы с COVID-19 2 тысячи 637 человек, умерли от коронавируса 172 больных, выздоровели от этой болезни 3 тысячи 264 пациента.

Кроме этого, в течение суток в Украине протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 89 тысяч 2 человека, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 10 тысяч 264 человека, экспресс-тестами — 33 тысячи 178 человек.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 млн 435 тысяч 413 человек, выздоровели от этой болезни 2 млн 258 тысяч 455 человек и 56 тысяч 446 украинцев скончались.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

Кроме этого, за прошедшие сутки вакцинировано против COVID-19 129 тысяч 533 человека. Одну дозу получили 72 тысячи 268 человек, а полностью иммунизированы — 57 тысяч 265 пациентов.

В течение суток работали 897 мобильных бригад, 2 тысячи 976 прививочных пунктов и 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 млн 72 тысячи 803 человека, из них получили одну дозу — 7 млн 72 тысячи 801 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 млн 674 тысячи 722 гражданина Украины (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 млн 747 тысяч 523 прививки.

Напомним, по состоянию на утро 30 сентября в Украине зафиксировано 11 тысяч 757 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что в связи с резким ростом заболеваемости и вхождением в очередную волну эпидемии с 23 сентября вся Украина была переведена в "желтую" зону карантина.

Однако уже к 24 сентября 8 областей и Киев по своим показателям заболеваемости коронавирусом стали соответствовать "оранжевой" зоне.