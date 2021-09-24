"Оранжевой" зоне карантина в Украине соответствуют уже 8 областей и Киев — Минздрав

Город Киев и восемь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне эпидемической опасности из-за превышения уровня госпитализаций больных с COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

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В частности, по состоянию на 24 сентября "оранжевой" зоне эпидемической опасности соответствуют:

- Черкасская область — 147,1%;

- Донецкая область — 88,8%;

- Днепропетровская область — 55,7%;

- Харьковская область — 54,5%;

- Киевская область — 52,4%;

- Херсонская область — 52,1%;

- Киев — 50,2%;

- Луганская область — 49,8%, однако еще вчера 61,5%;

- Николаевская область — 40,6%, вчера 52,3%.

Указано, что в этих регионах превышен уровень динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона "зеленой" зоны — не более 50% больных).

При этом в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях превышение фиксируется уже 3 дня подряд.

Как сообщалось, в течение 23 сентября в Украине зарегистрировали 9058 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 2060 человек, а летальных исходов — 140.

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Вместе с тем за прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 153 тысячи 628 человек. Из них первой дозой вакцинировано 96 тысяч 986 человек, а завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 56 тысяч 642 человека. Всего с начала кампании сделано почти 12 млн прививок.

Напомним, 14 сентября правительство опубликовало новые правила карантина. Изменения коснутся работы общественных заведений в "желтой" и "красной" зонах и действия COVID-сертификатов для вакцинированных.

Известно, что с 23 сентября карантин в Украине перешел на новый этап: вся страна вошла в так называемую "желтую зону". В то же время, несмотря на начавшийся карантин 23 сентября, ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни.