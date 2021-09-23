Карантинных ограничений в Украине весной может не быть: в Минздраве назвали условие

Если до конца 2021 года против коронавируса вакцинируется большинство украинцев, то весной карантинных ограничений может больше не быть.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укринформ".
До этого в Минздраве хотели активизировать кампанию по вакцинации украинцев перед прогнозируемой осенней вспышкой коронавируса и привить до конца лета 10 млн граждан. Однако не получилось. Такую неудачу Ляшко объяснил нехваткой времени, а не вакцины.
"Из-за праздников и "после праздников" сроки немного сдвинулись", — отмечал он.
На этот раз в качестве примера министр привел Великобританию и Данию, где нет проблем с карантином после 6-месячной кампании по вакцинации.
"У нас вакцины сегодня больше 10 млн доз, 17 млн, как минимум, законтрактовано уже. Плюс еще 3 млн мне подарят как человеку, который эффективно делает вакцинацию. Все зависит от вас. Вакцинируемся к новому году — весной можем спокойно жить без карантинных ограничений", — рассказал Ляшко.
При этом он утверждает, что продолжает смотреть на ситуацию оптимистично, поскольку сейчас есть самое главное — эффективная вакцина.
"В Украину уже приехали определенные инновационные препараты, которые действуют прямо на вирус. Раньше такого не было. У нас есть подписанные два предварительных контракта с двумя производителями, завершается третья клиническая стадия (испытаний) противовирусных препаратов против COVID-19. Появится лечение специфическое — тогда, я думаю, о проблеме COVID-19 мы забудем и будем вспоминать в определенных сюжетах или фильмах", — добавил глава Минздрава.
Напомним, 14 сентября правительство опубликовало новые правила карантина. Изменения коснутся работы общественных заведений в "желтой" и "красной" зонах и действия COVID-сертификатов для вакцинированных.
Напомним, с 23 сентября карантин в Украине переходит на новый этап: вся страна вошла в так называемую "желтую зону". В то же время, несмотря на начавшийся карантин 23 сентября, ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни.
Тем временем сейчас в Украине набирает обороты новая волна эпидемии. Показатели "зеленой" зоны превышены в нескольких регионах страны, в Киеве локдаун могут ввести уже в ноябре.
Как известно, в мире распространяется новый, более заразный штамм коронавируса "Дельта". В ВОЗ фиксируют начало новой волны пандемии. В Украине штамм "Дельта" официально "появился" еще 23 июня.