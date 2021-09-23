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Карантинных ограничений в Украине весной может не быть: в Минздраве назвали условие

Виктор Ляшко продолжает смотреть на ситуацию оптимистично, поскольку сейчас есть самое главное — эффективная вакцина

Вакцинация против коронавируса. Фото: КГГА Вакцинация против коронавируса. Фото: КГГА
Вакцинация против коронавируса. Фото: КГГА

Если до конца 2021 года против коронавируса вакцинируется большинство украинцев, то весной карантинных ограничений может больше не быть.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

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До этого в Минздраве хотели активизировать кампанию по вакцинации украинцев перед прогнозируемой осенней вспышкой коронавируса и привить до конца лета 10 млн граждан. Однако не получилось. Такую неудачу Ляшко объяснил нехваткой времени, а не вакцины.

"Из-за праздников и "после праздников" сроки немного сдвинулись", — отмечал он.

На этот раз в качестве примера министр привел Великобританию и Данию, где нет проблем с карантином после 6-месячной кампании по вакцинации.

"У нас вакцины сегодня больше 10 млн доз, 17 млн, ​​как минимум, законтрактовано уже. Плюс еще 3 млн мне подарят как человеку, который эффективно делает вакцинацию. Все зависит от вас. Вакцинируемся к новому году — весной можем спокойно жить без карантинных ограничений", — рассказал Ляшко.

При этом он утверждает, что продолжает смотреть на ситуацию оптимистично, поскольку сейчас есть самое главное — эффективная вакцина.

"В Украину уже приехали определенные инновационные препараты, которые действуют прямо на вирус. Раньше такого не было. У нас есть подписанные два предварительных контракта с двумя производителями, завершается третья клиническая стадия (испытаний) противовирусных препаратов против COVID-19. Появится лечение специфическое — тогда, я думаю, о проблеме COVID-19 мы забудем и будем вспоминать в определенных сюжетах или фильмах", — добавил глава Минздрава.

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Напомним, 14 сентября правительство опубликовало новые правила карантина. Изменения коснутся работы общественных заведений в "желтой" и "красной" зонах и действия COVID-сертификатов для вакцинированных.

Напомним, с 23 сентября карантин в Украине переходит на новый этап: вся страна вошла в так называемую "желтую зону". В то же время, несмотря на начавшийся карантин 23 сентября, ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни.

Тем временем сейчас в Украине набирает обороты новая волна эпидемии. Показатели "зеленой" зоны превышены в нескольких регионах страны, в Киеве локдаун могут ввести уже в ноябре.

Как известно, в мире распространяется новый, более заразный штамм коронавируса "Дельта". В ВОЗ фиксируют начало новой волны пандемии. В Украине штамм "Дельта" официально "появился" еще 23 июня.

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