Пандемия коронавируса закончится в 2022 году — прогноз Moderna

Пандемия коронавируса может закончиться через год, поскольку увеличение производства вакцин от COVID-19 обеспечит их глобальные поставки.

Так считает генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель, сообщает 23 сентября информагентство Reuters.

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"Если посмотреть на общепромышленное расширение производственных мощностей за последние 6 месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы каждый житель Земли мог пройти вакцинацию. Вакцинация также будет возможна в необходимом объеме", — заявил он.

По его словам, скоро вакцинация будет доступна даже для младенцев.

"Те, кто не делает прививки, будут иммунизироваться естественным путем, потому что штамм "Дельта" настолько заразен. Таким образом, мы окажемся в ситуации, похожей на ситуацию с гриппом. Вы можете либо сделать прививку и хорошо перезимовать. Либо не делать ее и рисковать заболеть и, возможно, даже попасть в больницу", — добавил Бансель.

На вопрос, означает ли это возвращение к нормальной жизни (без карантинов и локдаунов) во второй половине 2022 года, он сказал: "С сегодняшнего дня — через год, я полагаю".

Гендиректор Moderna также ожидает, что правительства стран одобрят повторные прививки для уже вакцинированных людей, потому что пациенты из группы риска, которые были привиты прошлой осенью, несомненно нуждаются в повторной вакцинации.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится весной 2022 года.

Как сообщалось, открытие и распространение вакцин против COVID-19 породило 9 новых миллиардеров в мире, которые имеют совокупный доход $19,3 млрд. В частности, генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель заработал более $4,3 млрд.

Напомним, с 23 сентября карантин в Украине переходит на новый этап: вся страна вошла в так называемую "желтую зону". В то же время, несмотря на начавшийся карантин 23 сентября, ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни.