COVID-вакцины "породили" 9 новых миллиардеров в мире

Открытие и распространение вакцин против COVID-19 породило девять новых миллиардеров в мире.

Они имеют совокупный доход $19,3 млрд, сообщает со ссылкой на данные неправительственных организаций издание Euronews.

"Девять новых миллиардеров имеют совокупное чистое состояние в размере $19,3 млрд, достаточное для того, чтобы полностью вакцинировать всех людей в странах с низким уровнем дохода в 1,3 раза. Между тем, эти страны получили лишь 0,2% общего объема поставок вакцин из-за огромного дефицита доступных доз, несмотря на то, что в них проживает 10% населения планеты", — заявила People's Vaccine ("Народная вакцина"), в состав которой входят девять неправительственных организаций, включая Amnesty International, Oxfam и UNAIDS.

Таким образом, список миллиардеров, разбогатевших на COVID-вакцинах, выглядит так:

Стефан Бансель — генеральный директор Moderna ($4,3 млрд);

Угур Сахин — генеральный директор и соучредитель BioNTech ($4 млрд);

Тимоти Спрингер — иммунолог, инвестор и основатель в Moderna ($2,2 млрд);

Нубар Айефан — председатель Moderna ($1,9 млрд);

Хуан Лопес-Бельмонте — глава компании ROVIm, которая производит и упаковывает вакцины Moderna ($1,8 млрд);

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Роберт Лангер — ученый, основатель и инвестор в Moderna ($1,6 млрд);

Чжу Тао — соучредитель и главный научный руководитель CanSino Biologics ($1,3 млрд);

Эту Дунса — соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics ($1,2 млрд);

Мао Хуиньхоа — соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics ($1 млрд).

В дополнение к этим новым миллиардерам 8 существующих миллиардеров также увеличили свое состояние на $32,2 млрд благодаря инвестициям в фармацевтические корпорации, которые занимаются вакцинами от коронавируса.

Менеджер по вопросам здравоохранения Oxfam Анна Марриотт заявила, что "эти миллиардеры являются человеческим лицом огромной прибыли, которую фармацевтические корпорации получают от монополии".

"Эти вакцины финансировались за государственные деньги и должны быть, прежде всего, глобальным общественным благом, а не частной возможностью получения прибыли. Нам нужно срочно положить конец этим монополиям, чтобы мы могли наращивать объемы производства вакцин, снижать цены и вакцинировать мир", — добавила она.

Организация Объединенных Наций, включая Всемирную организацию здравоохранения, призвала производителей вакцин отказаться от патентов на их вакцины для увеличения производства по всему миру. Инициативу поддержали многие развивающиеся страны, а также США и Испания.

При этом глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала считает, что отказа от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 будет недостаточно для уменьшения огромного разрыва в поставках между богатыми и бедными странами. Для решения проблемы, по ее мнению, нужно целостное решение.

Напомним, Международный валютный фонд предложил странам подумать о введении временного дополнительного налога солидарности для компаний, которые смогли заработать на пандемии коронавируса.