МВФ хочет ввести "налог солидарности" для заработавших на пандемии компаний

Международный валютный фонд предложил странам подумать о введении временного дополнительного налога солидарности для компаний, которые смогли заработать на пандемии коронавируса.

Об этом следует из "Бюджетного вестника" МВФ, опубликованном 7 апреля на сайте фонда.

В частности, МВФ считает, что временный налог на сверхприбыли может как заменить обычные корпоративные налоги, так и выступить дополнением к ним.

"Такой налог обеспечит вклад бизнеса, который процветал во время кризиса, в экономику и не затронет компании и их сотрудников, которые получили минимальную прибыль или понесли убытки", — говорится в докладе.

При этом МФВ напомнил, что временное повышение подоходных налогов с наиболее состоятельных людей в крайних ситуациях в мире уже применялось: так делали в Германии в 1991 году, в Австралии в 2011-м и в Японии в 2013-м.

По мнению МВФ, в мире после пандемии нужно увеличивать социальные расходы, но для этого нужно найти дополнительные источники доходов бюджета. В числе более широких мер МВФ назвал повышение прогрессивности подоходных налогов, предложил больше внимания уделить налогам на наследство, при дарении или на имущество. Если такие меры окажутся недостаточными, фонд допускает введение налогов на богатство.

"Временный налог с заработавших в пандемию компаний проявит их солидарность с наиболее пострадавшими от кризиса и поможет сократить социальное неравенство", — считает МВФ.

Символическое увеличение сборов с преуспевающего бизнеса усилит общественную сплоченность, даже если нет острой нужды в пополнении бюджета, заявил Financial Times руководитель департамента финансовых отношений МВФ Витор Гаспар.

Инициатива усилит восприятие людей, что "каждый вносит вклад в усилия по восстановлению после COVID-19", добавил чиновник.

Большинство стран действительно не столкнулись с кризисом бюджетных средств, отметила FT. Сам МВФ отмечает, что уровень госдолга развитых стран после пандемии, вероятно, стабилизируется после резкого всплеска во время борьбы с пандемией. Но для более бедных стран обеспечение их долгов станет трудным, прогнозирует фонд.

Гаспар добавил, что страны должны инвестировать в производство и дистрибуцию вакцин против COVID-19. Это сейчас самая важная финансовая политика в мире, которая может стоить десятки миллиардов долларов, но существенно ускорит рост экономики, считает он.

По оценке МВФ, поступления налогов только в развитых странах в случае всеобщей победы над пандемией могут вырасти на $1 трлн к 2025 году.

Напомним, миллиардеры, входящие в список 25 богатейших людей мира, заработали суммарно $255 млрд за 2 месяца пандемии коронавируса.