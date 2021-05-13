Финансы 1 час назад

В Украине за год выросло количество официальных миллионеров

Также один человек задекларировал доходы свыше 1 млрд грн

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Украине, по предварительным результатам кампании декларирования, насчитывается 8451 человек с состоянием более 1 млн грн.

По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 6%, сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы.

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Кроме того, один человек задекларировал доходы свыше 1 млрд грн — житель Киева.

Традиционно наибольшее количество миллионеров учитывается в столице Украины (3375 человек), Днепропетровской (684 человека), Харьковской (595 человек) и Киевской (540 человек) областях.

В целом миллионерами задекларированы доходы в сумме 70,4 млрд грн, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) они заплатят в сумме 1,6 млрд грн, военного сбора — 0,2 млрд грн.

При этом больше всего заплатит житель Киева с доходов, полученных за пределами Украины, — почти 80 млн грн, в том числе НДФЛ — 66,5 млн грн.

Указано, что более 20 млн грн, по результатам 2020 года, оплатят в бюджет 12 человек на общую сумму 418 млн грн — это 15% от общей суммы налоговых обязательств (с учетом наибольшей суммы).

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По территориальности половина таких граждан учитываются в Киеве, по два человека — в Одесской и Киевской областях, по одному человеку — в Харьковской и Львовской областях.

Всего в 2020 году свои доходы задекларировали почти 472 тысячи граждан, что остается на уровне прошлого года. Больше всего декларировали в Запорожской (51 тысяча деклараций), Днепропетровской (40 тысяч) и Херсонской (37 тысяч) областях.

Как отмечается, всего подавшие декларации лица оплатят в бюджет 2,5 млрд грн НДФЛ и 360,1 млн грн — военного сбора, что остается на прошлогоднем уровне поступлений.

Также в ГНС отметили, что до 31 декабря 2021 года декларации по результатам 2020 года могут подавать физические лица, желающие воспользоваться правом на налоговую скидку.

Ранее аналитики выяснили, что самое большое количество миллиардеров на планете живет в Нью-Йорке (США).

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