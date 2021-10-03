Происшествия 2 часа назад

Украинская вакцина против COVID-19 должна появиться в 2022 году — Минздрав

В Харькове уже готовятся к производству отечественной вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса. Фото: Getty Images Вакцина от коронавируса. Фото: Getty Images
Вакцина от коронавируса. Фото: Getty Images

Первая вакцина украинского производства против коронавирусной инфекции COVID-19 должна быть изготовлена в 2022 году.

В Харькове уже начали первые монтажные работы для производства препарата, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает телеканал "Дом".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, о вакцине он рассказал в ответ на вопрос президента Владимира Зеленского во время презентации плана реформ на 2021-2023 годы. Произошло это на выездном совещании фракции "Слуга Народа" в Трускавце (Львовская область).

По словам министра, в Харькове уже начали монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и коронавируса.

"Это одна из первых [вакцин]. И на этапе подписания меморандума об инвестиции гораздо большей. К концу 2021 года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в 2022 году с линии сойдет первая украинская вакцина", — заверил Ляшко.

Читайте также:
Минздрав ведет переговоры о получении технологий производства вакцины от Covid-19

Ранее, 30 сентября 2021 года, академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергей Комисаренко рассказывал в интервью телеканалу "Дом", что ученые Национальной академии наук работают над двумя типами вакцин.

"Мы можем сделать сейчас отечественную вакцину высокого качества, очень похожую на Pfizer или Moderna", — сказал он, добавив, что работа идет медленно из-за недостаточного финансирования.

Комисаренко отметил, что есть шанс также создать вакцину при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, еще в апреле 2020 года президент Владимир Зеленский пообещал украинским академикам $1 млн за изобретение вакцины или лекарства против коронавируса. И, похоже, зря. Уже 20 октября прошлого года в Офисе президента сообщили, что Зеленскому показали первые результаты украинской вакцины, которая прошла фазу доклинических испытаний.

Читайте также:
В Украине начнут производить собственную вакцину против гриппа — Минздрав

Одним из разработчиков вакцины стал международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов. Как оказалось, Фаворов связан с коммерческой компанией DiaPrep Systems Inc, которая владеет Dia Poph Med, которая и разрабатывает украинскую вакцину. В этом увидели конфликт интересов.

К тому же, украинские лаборатории не имеют соответствующего уровня биозащиты, который нужен для создания и тестирования вакцины. Это же подтвердил тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, доклинические испытания вакцины проводились в лабораториях Турции и США.

В начале апреля 2021 года о планах Украины разработать собственную вакцину сообщал тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Коронавирус: в Украине за сутки около 8000 новых заражений, 126 человек умерли
Коронавирус: в Украине за сутки около 8000 новых заражений, 126 человек умерли
Коронавирус: в Украине за сутки почти 12 тысяч новых заражений, 203 человека умерли
Коронавирус: в Украине за сутки почти 12 тысяч новых заражений, 203 человека умерли
В Украине суточное количество инфицированных COVID-19 превысило 12 тысяч человек
В Украине суточное количество инфицированных COVID-19 превысило 12 тысяч человек
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Владельцы "евроблях" обязаны растаможивать даже авто не на ходу — юрист

  2. Отставка Разумкова: собрано необходимое число подписей, Зеленский поддержал эту инициативу

  3. Зеленский утвердил реформирование "Укроборонпрома": что предусматривает закон

  4. В Чернигове убили полицейского, а еще одного — тяжело ранили (ФОТО, ВИДЕО)

  5. В "Слуге народа" начали сбор подписей за отставку Разумкова — СМИ

Ивент
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
Сім найкращих світових короткометражних фільмів вже чекають на українських глядачів
Загрузка...