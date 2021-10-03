Украинская вакцина против COVID-19 должна появиться в 2022 году — Минздрав

Первая вакцина украинского производства против коронавирусной инфекции COVID-19 должна быть изготовлена в 2022 году.

В Харькове уже начали первые монтажные работы для производства препарата, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает телеканал "Дом".

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В частности, о вакцине он рассказал в ответ на вопрос президента Владимира Зеленского во время презентации плана реформ на 2021-2023 годы. Произошло это на выездном совещании фракции "Слуга Народа" в Трускавце (Львовская область).

По словам министра, в Харькове уже начали монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и коронавируса.

"Это одна из первых [вакцин]. И на этапе подписания меморандума об инвестиции гораздо большей. К концу 2021 года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в 2022 году с линии сойдет первая украинская вакцина", — заверил Ляшко.

Ранее, 30 сентября 2021 года, академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергей Комисаренко рассказывал в интервью телеканалу "Дом", что ученые Национальной академии наук работают над двумя типами вакцин.

"Мы можем сделать сейчас отечественную вакцину высокого качества, очень похожую на Pfizer или Moderna", — сказал он, добавив, что работа идет медленно из-за недостаточного финансирования.

Комисаренко отметил, что есть шанс также создать вакцину при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, еще в апреле 2020 года президент Владимир Зеленский пообещал украинским академикам $1 млн за изобретение вакцины или лекарства против коронавируса. И, похоже, зря. Уже 20 октября прошлого года в Офисе президента сообщили, что Зеленскому показали первые результаты украинской вакцины, которая прошла фазу доклинических испытаний.

Одним из разработчиков вакцины стал международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов. Как оказалось, Фаворов связан с коммерческой компанией DiaPrep Systems Inc, которая владеет Dia Poph Med, которая и разрабатывает украинскую вакцину. В этом увидели конфликт интересов.

К тому же, украинские лаборатории не имеют соответствующего уровня биозащиты, который нужен для создания и тестирования вакцины. Это же подтвердил тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, доклинические испытания вакцины проводились в лабораториях Турции и США.

В начале апреля 2021 года о планах Украины разработать собственную вакцину сообщал тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов.