Минздрав ведет переговоры о получении технологий производства вакцины от Covid-19

Министерство здравоохранения ведет переговоры о получении Украиной технологий производства вакцины против коронавируса. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Мы как Министерство здравоохранения договариваемся о трансфере технологий на территорию Украины, которые позволят достаточно быстро без дополнительных клинических испытаний начать производство вакцины в Украине", — отметил он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Кроме того, министр напомнил, что Институт биохимии имени Палладина (Киев) и Институт биологии клетки (Львов) в сентябре представят результаты своих исследований по разработке отечественной вакцины против Covid-19.

"Сегодня мы движемся в трех направлениях. Первые два — институты Национальной академии наук — получили финансирование из государственного фонда научных исследований. Они в сентябре должны завершить свои научные исследования и представить довакцинный штамм, который может использоваться в производстве вакцин... В сентябре мы должны заслушать результаты научных исследований институтов львовского и киевского", — отметил он.

По словам чиновника, на эти цели данные институты получили государственное финансирование в размере около 10 млн грн. Однако отдельно от этого имеется и коммерческая организация, которая также разрабатывает вакцину.

Напомним, что в начале апреля о планах Украины разработать собственную вакцину сообщал тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, в мае секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что украинские ученые разработали три прототипа вакцины от COVID-19.

При этом еще в октябре 2020 года президент Владимир Зеленский анонсировал создание украинской вакцины от Covid-19, заявив, что "она уникальна, потому что не такая, как другие".