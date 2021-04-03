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60 минут назад

В Украине хотят производить собственную вакцину от COVID-19

Ее производство в Минздраве считают вопросом национальной безопасности

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Сейчас в мире идет борьба за получение вакцин от коронавируса, поэтому Украина должна производить свой препарат.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

Он отметил, что украинская вакцина может быть дороже, однако ее производство — вопрос национальной безопасности.

"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один — начать производить свою", — сказал Степанов.

По его словам, для начала производства вакцин на территории Украины необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармпроизводителям.

"Они готовы вкладывать в это деньги, но им нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут", — пояснил министр.

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Напомним, в феврале главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине есть разработанная программа по восстановлению фармацевтического производства вакцин. Сейчас она находится на утверждении.

Ранее Степанов заявил, что Украина уже заключила контракты на поставки 22 млн доз вакцин от коронавируса. В ближайшие дни ожидаются контракты еще на 15 млн доз.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины по состоянию на конец марта 2021 года потратило почти 1,6 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19, что составляет 40% от общей суммы бюджетной программы в 4 млрд грн.

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