Вакцинация в Украине: смогут ли получить вторую дозу хотя бы те, кто уже привился и когда?

На сегодняшний день Украина использовала почти половину первой поставки индийской вакцины Covishield. После введения 250-тысячной дозы медики должны были начать вакцинацию второй дозой препарата, однако на днях в Минздраве заявили, что все 500 тысяч доз первой партии уйдут на первую прививку.

На фоне новостей о том, что как минимум до апреля Украина и другие страны не получат новую партию Covishield из-за внутренней потребности Индии в своем препарате, возникает множество вопросов. Будет ли бесполезна первая прививка, если индийский препарат не привезут? Можно ли уколоться другой вакциной, как это утверждают в МОЗ? А если это сделать раньше? А если позже? Delo.ua отвечает на самые важные вопросы о второй дозе.

Получат ли вторую дозу те, кто получил первую? А если прививку сделали без очереди?

Несмотря на очевидные проблемы с поставками, в Минздраве уверяют, что все однажды привитые получат и вторую дозу препарата. Не больше, чем другим стоит волноваться и тем, кто получил прививку без очереди — из остаточных доз, от которых отказались другие. Данные таких пациентов также вносят в реестр вакцинированных от коронавируса и за ними автоматически закрепляется право на вторую дозу. То есть следующий раз человеку не придется самому беспокоиться о записи на прививку, его должны будут пригласить на вакцинацию как и тех, кто из группы риска.

Когда это случится? Могут ли отложить процедуру из-за срыва поставки?

Если раньше вторую дозу хотели вводить через 28 дней, то сегодня срок повторной прививки передвинули на три месяца. Хотя может показаться, что такое решение приняли исключительно из-за нестабильности поставок, перенос необходим прежде всего для достижения максимального уровня иммунной защиты. Еще в феврале в AstraZeneca заявили, что благодаря увеличению интервала между двумя дозами эффективность препарата улучшается с 70% до 82%. К слову, повышением общей эффективности вакцины в Минздраве объясняют и решение "потратить" всю поставку на вакцинацию первой дозой.

"Есть исследования, которые указывают, что лучше вакцинировать 500 тысяч человек одной дозой, чем 250 тысяч двумя — в первом случае эффективность кампании в целом в популяции будет выше. Поэтому в условиях дефицита препарата оперативный штаб МОЗ и Национальная техническая консультативная группа по иммунопрофилактике по рекомендациям ВОЗ приняли решение провести вакцинацию 500 тысяч украинцев. После поставки от COVAX мы сделаем повторную прививку через 90 дней", — рассказал Delo.ua глава экспертной группы по иммунопрофилактике МОЗ Сергей Литовка.

Первые вакцинированные от коронавируса должны получить следующую дозу примерно через два месяца — в конце мая. Теоретически до того момента индийское правительство разблокирует экспорт вакцины Covishield: там обещали снять запрет с поставок уже в апреле. А министр здравоохранения Максим Степанов и вовсе заявил, что Украина получит 360 тысяч доз вакцины от AstraZeneca и 117 тысяч доз вакцины от Pfizer до 15 апреля. Позднее он также сообщил, что до конца июня Украина получит еще миллион доз Pfizer. На днях нам доставили первую партию китайской вакцины CoronaVac — 215 тысяч доз, а до конца мая якобы ожидается поставка 1,7 млн доз вакцины SKBio, которая производится в Южной Корее по лицензии AstraZeneca.

А что если нужной вакцины не будет в срок? Можно ли уколоться другой?

Если Covishield все же не привезут до мая, можно будет уколоться другой вакциной, но не любой. "ВОЗ разрешает использование для повторной прививки другой вакцины, но того же производителя. Если препарат испытан и его безопасность подтверждена соответствующими исследованиями, это не опасно и не будет иметь негативных последствий для организма", — сообщила Delo.ua вирусолог, завотделом респираторных и других вирусных инфекций Института имени Громашевского Алла Мироненко.

Об этом говорит и Сергей Литовка: "Сделать повторную прививку другой вакциной возможно, если она от одного и того же разработчика. Так, у AstraZeneca есть три производства — европейское, индийское и южнокорейское. По состоянию на сегодняшний день в ВОЗ подчеркивают, что эти препараты взаимозаменяемы. То есть если первую дозу вкололи вакциной индийского производства, вторую можно сделать препаратом из Южной Кореи SKBio — возможны любые комбинации вакцин одного производителя".

Однако, по его словам, государственный экспертный центр все же рассмотрит, отвечает ли штаммовый состав южнокорейской вакцины препарату CoviShield, чтобы можно было дать более обстоятельное разъяснение. Также эксперт отметил, что делать вторую прививку другой вакциной нельзя, если идет речь идет о препарате другого производителя. То есть лучше не совмещать CoviShield, например с Sinovac или Pfizer.

"Исследований на этот счет не проводилось, но можно сказать, что такой вариант не навредит здоровью, поскольку например вакцинация показана даже переболевшим коронавирусом. В большинстве случаев от ввода препаратов от разных фармкомпаний осложнений не будет, но и гарантированного формирования иммунитета в этом случае тоже нельзя обещать", — отмечает Литовка.

К слову, в Великобритании таки хотят выяснить, насколько совместимы препараты — на данный момент ученые при Оксфордском университете проводят испытания эффективности использования двух разных вакцин. В рамках исследования часть добровольцев получат первую дозу вакцины AstraZeneca, а другая — Pfizer/BioNTech, после чего через несколько недель половина получит вторую дозу той же вакцины, а остальным введут другую.

Можно ли сделать прививку от коронавируса раньше или позже установленного времени?

Вторую дозу можно получить и позже установленного срока, но в таком случае выше вероятность, что человек заболеет. Поэтому если есть возможность, лучше сделать повторную прививку в назначенное время, поясняет Мироненко. Литовка же добавляет, что. при использовании вакцины через две или четыре недели эффективность в формировании иммунитета будет ниже, максимальная же достигается именно через три месяца. Однако если сделать повторную прививку на пять дней раньше или на пять дней позже, эффективность вакцинации не упадет.

Что случится, если пропустить вторую дозу прививки?

В этом вопросе медики единогласны — ничего страшного не произойдет, просто вероятность заболеть COVID-19 будет выше, нежели у получившего две дозы. Введение же первой дозы при этом не станет бесполезным: даже одна доза препарата AstraZeneca показывает эффективность в формировании иммунитета более 60%. Кроме того, по предварительным данным, в период от трех до 9-12 недель после первой инъекции вакцина предотвращает около 70% случаев серьезного течения коронавирусной болезни.

Почему в Украине такая маленькая скорость вакцинации?

На этот вопрос у Минздрава сразу несколько ответов и сводятся они к тому, что вакцинальную кампанию важно проводить аккуратно, чтобы "не было срывов", нагрузку на мобильные бригады нужно распределять, а поставки не то, чтобы очень зависят от МОЗ. Так, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что такой медленный темп вакцинации от коронавируса в Украине был спланирован Минздравом заранее, чтобы не было срывов и "программных ошибок", которые имели бы негативное информационное влияние на кампанию иммунопрофилактики.

Сергей Литовка Delo.ua пояснил, что в этом случае проблема не в самом Минздраве или на местах — эти структуры готовы в любой момент развернуть более мощную сеть для вакцинации. "Но нужно понять, что в этом случае имеющуюся вакцину используют за пять дней. А что дальше? Что делать с мобильными бригадами, которых готовили к этому процессу? Чтобы они не бездействовали в ожидании поставок, необходимо перераспределять нагрузку", — говорит эксперт. Он добавляет, что Украина также никаким образом не может повлиять на поставки от мировых производителей вакцин.

"Между Украиной и фармкомпаниями есть посредники — они нужны, чтобы исключить коррупционные риски при закупках. Вакцины для нас закупает международная закупочная организация Crown Agents. Страна получает вакцины, как только организация договорится с производителем о поставке следующей партии. С закупочными организациями и производителями постоянно ведутся переговоры. Например, на прошлой неделе обещали привезти Sinovac — то же самое касается препаратов Pfizer и SKBio, но это всего лишь обещания. Подчеркну, что ни одна фирма на данный момент не подписывает контракты с четкими условиями поставок или прописанными санкциями в случае невыполнения условий. При этом Украина не может стать в позу и требовать конкретный график поставок, поскольку рискует остаться без вакцин вообще", — пояснил Литовка.

Можно ли вакцинироваться за границей? Где именно?

Из-за нехватки вакцин на данный момент правительства большинства стран отдают предпочтение вакцинации собственных граждан, однако в некоторых государствах все же делают прививки от ковида иностранцам.

Первой страной, где разрешили вакцинировать приезжих стал Израиль. Еще в феврале администрация Тель-Авива приняла решение бесплатно привить находящихся на территории города иностранцев и беженцев. Колют приезжим, как и собственным гражданам, вакцину Pfizer. С марта Израиль открыл границы, но поставил ограничение на три тысячи прибывающих в день. Однако приехать исключительно за прививкой от коронавируса пока нельзя, зато ее можно получить, работая в одной из израильских компаний или же по приезду на лечение в ургентных случаях. Впрочем, компании-организаторы медтуризма прогнозируют, что уже в апреле могут появится пакеты, позволяющие иностранцам посетить страну ради прививки.

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Съездить за прививкой можно будет и в Польшу, но не в скором времени. Местный Минздрав позволил вакцинацию иностранцев, которые легально находятся в стране, даже если у тех не будет медстраховки, но в последнюю очередь, когда прививки получит все взрослое население Польши. Пока же в стране привили чуть больше 10% всех граждан, однако темпы вакцинации здесь постоянно растут. Учитывая, что в Украине привитых пока меньше одного процента, планирование поездки в Польшу ради прививки через несколько месяцев не кажется таким уж абсурдным. К слову там используют вакцины Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

На прошлых выходных разовую акцию по вакцинации иностранцев устроили в Сербии. Всем приезжим из соседних стран 27 и 28 марта местные власти дали возможность бесплатно привиться в Белграде препаратом AstraZeneca. Для этого желающим необходимо было зарегистрироваться на сербском портале электронных услуг euprava.gov.rs. Неизвестно, повторят ли кампанию снова, но есть смысл следить за новостями из Сербии.

Вакцину от коронавируса на днях начали предлагать всем без исключения приезжим в Пекине. Проживающим там иностранцам нужно следить за сообщениями администраций микрорайонов, работающим — записаться на прививку через свою компанию, а студентам и преподавателям — через вуз. При этом медстраховка не обязательна, но в случае ее отсутствия за инъекцию придется заплатить 93,5 юаня (около 400 грн — Delo.ua). Ожидаемо колоть будут вакцины китайского производства: Sinopharm или Sinovac.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua

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