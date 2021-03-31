Украине пообещали еще 1 млн доз вакцины Pfizer — Ляшко

Заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что Украина получила подтверждение от глобальной инициативы по распределению вакцин COVAX о выделении еще 1 млн доз вакцины против Covid-19 производства компании Pfizer. Об этом он сообщил накануне в программе "Мокрик по живому" на "Громадському".

"Сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня", — сказал чиновник.

При этом Ляшко отказался называть конкретную дату, поскольку "есть большое количество переменных", но отметил, что речь идет о неделях. По его словам, доставкой займется Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), и технически уже все решено.

Напомним, вакцина от Pfizer, по обещаниям руководства Минздрава, в количестве 117 тысяч доз должна была поступить в Украину еще 15 февраля, однако этого не произошло. При этом зарегистрирована она была в Украине лишь 22 февраля.

В опубликованном после совещания у президента Владимира Зеленского 29 марта сообщении его пресс-служба отмечала, что эту партию, как и 300 тысяч доз вакцины компании AstraZeneca, Украина "получит в рамках программы COVAX в ближайшее время".

При этом ранее власти заявляли, что в рамках механизма COVAX Украина ожидает получить в I-II квартале текущего года от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca, однако пока она не поступала вообще. Вакцинация же в Украине началась 24 февраля препаратом Covishield, являющимся копией разработки AstraZeneca, производящимся в Индии и срочно закупленным Украиной по контракту, а не поступившим через COVAX.