Зеленский считает необходимой разработку в Украине "паспортов вакцинации"

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине нужно разработать систему "паспортов вакцинации". Об этом он сказал на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни, сообщает пресс-служба главы государства.

"Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами Европейского союза, и США, и Швейцарией, и Израилем — то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже нужно разработать свою систему соответствующей "паспортизации". Также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против Covid-19", — подчеркнул президент.

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Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что Минздрав и Минцифры с самого начала следят за качеством данных в реестре вакцинированных, "что поможет отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо".

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В свою очередь, в Министерстве здравоохранения президенту сообщили, что с сегодняшнего дня уже должны работать более 1200 пунктов вакцинации. Также ожидается, что в ближайшее время Украина получит в рамках программы COVAX 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca и 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

"Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется самый крепкий иммунитет", — говорится также в сообщении.

Продолжаются и переговоры по прямым контрактам на закупку вакцин, что позволит охватить прививками как можно большее количество украинцев.

Также на совещании был затронут вопрос задолженности по выплате больничных. Так, министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что на заседании правительства уже было принято решение о выделении средств для частичного перекрытия задолженности.

"В частности речь идет о 400 млн грн. Кабинет министров и в дальнейшем будет держать этот вопрос под контролем, чтобы найти источники для покрытия всех долгов", — сказано в сообщении.

В Министерстве внутренних дел сообщили Зеленскому, что полиция проверила на соблюдение правил карантина 71 тысячу субъектов хозяйствования в 11 регионах, отнесенных к "красной" зоне. Была остановлена работа 90 заведений.

Напомним также, что сербская национальная авиакомпания Air Serbia в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) начнет тестирование IATA Travel Pass — нового мобильного приложения для путешествий в условиях пандемии.