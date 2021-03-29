Политика 10 минут назад

Зеленский считает необходимой разработку в Украине "паспортов вакцинации"

По словам президента, эти "паспорта" уже разрабатываются странами ЕС, США, Швейцарией и Израилем

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине нужно разработать систему "паспортов вакцинации". Об этом он сказал на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни, сообщает пресс-служба главы государства.

"Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами Европейского союза, и США, и Швейцарией, и Израилем — то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса. Нам тоже нужно разработать свою систему соответствующей "паспортизации". Также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против Covid-19", — подчеркнул президент.

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Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что Минздрав и Минцифры с самого начала следят за качеством данных в реестре вакцинированных, "что поможет отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо".

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В свою очередь, в Министерстве здравоохранения президенту сообщили, что с сегодняшнего дня уже должны работать более 1200 пунктов вакцинации. Также ожидается, что в ближайшее время Украина получит в рамках программы COVAX 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca и 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

"Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется самый крепкий иммунитет", — говорится также в сообщении.

Продолжаются и переговоры по прямым контрактам на закупку вакцин, что позволит охватить прививками как можно большее количество украинцев.

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Также на совещании был затронут вопрос задолженности по выплате больничных. Так, министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что на заседании правительства уже было принято решение о выделении средств для частичного перекрытия задолженности.

"В частности речь идет о 400 млн грн. Кабинет министров и в дальнейшем будет держать этот вопрос под контролем, чтобы найти источники для покрытия всех долгов", — сказано в сообщении.

В Министерстве внутренних дел сообщили Зеленскому, что полиция проверила на соблюдение правил карантина 71 тысячу субъектов хозяйствования в 11 регионах, отнесенных к "красной" зоне. Была остановлена работа 90 заведений.

Напомним также, что сербская национальная авиакомпания Air Serbia в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) начнет тестирование IATA Travel Pass — нового мобильного приложения для путешествий в условиях пандемии.

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