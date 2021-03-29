В Евросоюзе назвали дату ввода паспортов вакцинации

28 марта еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцинацию, презентовал будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня, передает телеканал LCI.

"Пока мы сможем быть уверены, что каждый европеец, желающий пройти вакцинацию, будет иметь равный доступ к вакцине, мы сможем иметь механизм, сертификат, который демонстрирует состояние здоровья", — заявил еврокомиссар.

По его словам, в документе будут указаны дата рождения, номер паспорта, заверенный QR-кодом, тип вакцины, если человек делал прививки, а также информация о том, болел ли человек коронавирусом и о наличии у него антител.

Сертификат можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии, он будет действовать с 15 июня 2021 года.

Бретон опроверг обязательный характер этого сертификата, заверив, что его использование останется добровольным.

"Если вы не хотите проходить вакцинацию, у вас ее не будет", — отметил еврочиновник.

Что касается обвинений в скрытом принуждении получения сертификата, к примеру, для туристов, то Бретон ответил: "Те, кто не хочет получать сертификат, смогут и в дальнейшем пользоваться всеми предлагаемыми возможностями. Если они обязаны иметь соответствующее состояние здоровья для каких-либо действий, то смогут пройти быстрые тесты".

Сертификат здоровья еще предстоит официально согласовать между государствами-членами.

Напомним, в середине марта Европейская комиссия представила проект Цифровых зеленых сертификатов (Digital Green Certificate), которые позволят их владельцам безопасно и с минимальными ограничениями путешествовать в Евросоюзе во время пандемии COVID-19.

Ранее страны Европейского Союза договорились разработать единые электронные "паспорта вакцинации".